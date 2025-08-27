Новости Игры 27.08.2025 comment views icon

Фаны Resident Evil нашли модель, которая стала прототипом Грейс Эшкрофт в Requiem

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Фаны Resident Evil нашли модель, которая стала прототипом Грейс Эшкрофт в Requiem

Фанаты нашли модель, которая, вероятно, стала прототипом лица главной героини Resident Evil Requiem — Грейс Эшкрофт.

Грейс выглядит как блондинка с пухлыми губами, которая носит очки. У персонажки приятная внешность, поэтому игрокам стало интересно, кто стал прототипом для нее. В соцсетях указывают на модель Джулию Пратт — она неоднократно взаимодействовала с фанатскими постами о персонажке и лайкала иллюстрации с Грейс. Прямого подтверждения от Capcom или самой Пратт пока нет, но сообщество почти уверено, что именно она стоит за образом новой героини.

Фани Resident Evil знайшли модель, яка стала прототипом Грейс Ешкрофт у Requiem
Модель, которая стала прототипом Грейс Эшкрофт / @kathyanhy & X (Twitter)

Тут же была подтверждена и еще одна модель — лицо матери Грейс, Алиссы Эшкрофт. Этот персонаж хорошо знаком фанатам Resident Evil Outbreak и снова появится в Requiem, как один из нескольких персонажей. Но тут уже без угадываний. Модель Кейт Делик говорила в своем Instagram, что именно она стала прототипом Алиссы. Визуально сходство очевидно: ее черты почти идеально повторяют лицо персонажа из Outbreak, которое тогда создали с нуля.

Фани Resident Evil знайшли модель, яка стала прототипом Грейс Ешкрофт у Requiem
Модель, которая стала прототипом Алиссы Эшкрофт / @kathyanhy & X (Twitter)

Есть еще одна интересная деталь, но она касается «голоса». В сообществе говорят, что Алиссу в Requiem может озвучивать Мэгги Робертсон. Она хорошо известна фанатам серии — именно она подарила голос Леди Димитреску из Resident Evil Village. За эту роль Робертсон получила награду на The Game Awards 2021, а впоследствии появилась в Baldur’s Gate 3 как Орин Руда. Официального подтверждения этого предположения пока что тоже нет.

В отношении Алиссы вопросов немало. По сюжету Outbreak она погибла при загадочных обстоятельствах, но в предыдущем геймплее она общалась со взрослой Грейс. Некоторые пользователи уже думали о сне или галлюцинациях главной героини, поскольку других адекватных объяснений пока нет. Точно известно, что неуклюжий агент ФБР Грейс возвращается в отель через 30 лет после удара по Раккун-Ситичтобы расследовать причины смерти матери.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года. Игра появится на PS5, Xbox Series X/S и ПК. Поэтому времени, чтобы дождаться и проверить догадки фанатов, еще достаточно.

Источник: Glitched

Популярные новости

arrow left
arrow right
Mafia: The Old Country получила 76/100 на Metacritic — сильный сюжет, но "шаблонный геймплей"
В Steam стартовал Фестиваль украинских игр — S.T.A.L.K.E.R. 2, Through the Nightmares и другие со скидками до -90%
В Steam вышел симулятор ужасов с реальными видео "проклятых" домов из Японии
Стандартный S.T.A.L.K.E.R. 2 можно обновить до версий Deluxe и Ultimate на всех платформах
GSC представила дорожную карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 год — обновление движка, приборы ночного видения и новые миссии
Претендент на "Игру года"? Shinobi: Art Of Vengeance оценили в 89/100 на Opencritic, одна из самых высоких оценок в 2025-м
15 минут геймплея Resident Evil Requiem: Грейс убегает от монстра-сталкера в заброшенной больнице
Шоураннер "Чужой: Земля" снимает сериал по мотивам Far Cry, — слил Ubisoft
Новая RPG от создателей Witcher 3 позволит сразу перейти к финальному боссу
GOG открыл фестиваль "Дни Украины" — Cossacks, коллекция Whale Rock и другие со скидкой до -95%
В Steam вводят распределение рецензий по "языковому принципу"
Inside в версии харьковчан: вышло демо хоррор-платформера Floralis о поисках сестры в мире хищных растений
В Steam продолжается распродажа изометрических игр — Disco Elysium, Wasteland и другие со скидками до -90%
S.T.A.L.K.E.R. в 2D и пиксельная Resident Evil: 19 анонсов с Фестиваля украинских игр в Steam
Тайский хоррор в стиле Little Nightmares — вышел трейлер Kumarn: The Wandering Spirit
Мутанты, чума и пистолеты: создатели Ghostrunner анонсировали "наполеоновский" соулс-лайк Valor Mortis
Стартовала вторая бета Battlefield 6 с новыми картами и режимами
Басим в Саудовской Аравии: Ubisoft анонсировала бесплатное DLC для Assassin's Creed Mirage и показала концепт-арты
Новый патч Wuchang: Fallen Feathers "запретил" убивать боссов
Бета Battlefield 6 установила рекорд серии в Steam с пиком 520 000 игроков
Konami показала самую подробную карту Silent Hill f — Эбисугаока, леса и извилистые дороги
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить