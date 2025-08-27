Фаны Resident Evil нашли модель, которая стала прототипом Грейс Эшкрофт в Requiem

Фанаты нашли модель, которая, вероятно, стала прототипом лица главной героини Resident Evil Requiem — Грейс Эшкрофт.

Грейс выглядит как блондинка с пухлыми губами, которая носит очки. У персонажки приятная внешность, поэтому игрокам стало интересно, кто стал прототипом для нее. В соцсетях указывают на модель Джулию Пратт — она неоднократно взаимодействовала с фанатскими постами о персонажке и лайкала иллюстрации с Грейс. Прямого подтверждения от Capcom или самой Пратт пока нет, но сообщество почти уверено, что именно она стоит за образом новой героини.

Тут же была подтверждена и еще одна модель — лицо матери Грейс, Алиссы Эшкрофт. Этот персонаж хорошо знаком фанатам Resident Evil Outbreak и снова появится в Requiem, как один из нескольких персонажей. Но тут уже без угадываний. Модель Кейт Делик говорила в своем Instagram, что именно она стала прототипом Алиссы. Визуально сходство очевидно: ее черты почти идеально повторяют лицо персонажа из Outbreak, которое тогда создали с нуля.

Есть еще одна интересная деталь, но она касается «голоса». В сообществе говорят, что Алиссу в Requiem может озвучивать Мэгги Робертсон. Она хорошо известна фанатам серии — именно она подарила голос Леди Димитреску из Resident Evil Village. За эту роль Робертсон получила награду на The Game Awards 2021, а впоследствии появилась в Baldur’s Gate 3 как Орин Руда. Официального подтверждения этого предположения пока что тоже нет.

В отношении Алиссы вопросов немало. По сюжету Outbreak она погибла при загадочных обстоятельствах, но в предыдущем геймплее она общалась со взрослой Грейс. Некоторые пользователи уже думали о сне или галлюцинациях главной героини, поскольку других адекватных объяснений пока нет. Точно известно, что неуклюжий агент ФБР Грейс возвращается в отель через 30 лет после удара по Раккун-Ситичтобы расследовать причины смерти матери.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года. Игра появится на PS5, Xbox Series X/S и ПК. Поэтому времени, чтобы дождаться и проверить догадки фанатов, еще достаточно.

Источник: Glitched