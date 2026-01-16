Intel говорит, что ноутбуки не подорожают: запасов памяти у производителей хватит на год

В Intel уверяют, что дефицит и стремительное подорожание DRAM и других видов памяти не затронет рынок ноутбуков.

По словам старшего директора Intel по управлению продуктами Ниша Нилалоджанана, производители оборудования сделали достаточные запасы на 9-12 месяцев. В то же время некоторые аналитики предрекали стремительное повышение цен и возможное снижение технических характеристик будущих моделей лэптопов. Однако в Intel уверяют, что ситуация в целом должна оставаться стабильной.

«Если бы кто-то мог предвидеть ситуацию на рынке памяти, он бы уже разбогател», — в шутку отметил Нилалоджанан в недавнем интервью.

Между тем производители оригинального оборудования не полагаются на ожидания. Нилалоджанан объясняет, что производители ПК обычно проводят прогнозирование на много лет вперед, обеспечивая поставки задолго до выпуска того или иного продукта. Таким образом текущие запасы защищают отрасль от перебоев в цепочках поставок, позволяя выпускать новые ноутбуки в соответствии с графиком.

Когда Dell представила свои новейшие модели XPS в начале января, некоторые наблюдатели предполагали, что они будут стоить значительно дороже предыдущих. Однако в компании объяснили, что изначально ориентировались на конфигурации высокого класса, а более доступные модели пообещали выпустить в течение ближайших недель.

Старший директор Intel также указал на дополнительные шаги, которые предпринимаются производителями с целью решения проблемы дефицита памяти. В частности, он обратил внимание на изменения в выпуске процессоров Intel Core Ultra Series 3, включая увеличенный общий кэш L3 до 18 Мб, доступный как для производительных, так и для энергоэффективных ядер. Это призвано увеличить производительность и снизить зависимость от системной памяти.

По сообщениям, в Microsoft также активно продвигают идею повышения эффективности. В компании разрабатывают новые инструменты, которые позволят разработчикам ПО получать более точную информацию о том, какие приложения используют системную ОЗУ. Сейчас большое количество пользователей Windows разочарованы тем, что ОС имеет проблемы с надежностью и эффективностью.

Некоторые прогнозируют и надеются, что пузырь ИИ лопнет уже в этом году. Это должно заставить отрасль переориентироваться на более насущные потребности потребителей. В Dell недавно отмечали, что совсем небольшое количество потребителей покупает ПК с интегрированным ИИ, поскольку считает эти компоненты переусложненными и неактуальными по сравнению с производительностью, временем автономной работы и другими практическими показателями.

Мы писали, что кажется, оперативная память DDR4 уже не спасает от дефицита DDR5, поскольку сама стала менее доступной. Зафиксирован рост продаж материнских плат с DDR3. В то же время оперативная память DDR5 стала «золотой»: некоторые комплекты стоят как спортивный автомобиль, магазины поднимают цены на уже сделанные заказы, а покупатели получают подделки.

