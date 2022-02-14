Федеральная торговая комиссия США заставила Lockheed Martin отказаться от покупки Aerojet Rocketdyne за $4,4 млрд

Федеральная торговая комиссия США (FTC) уже помешала рекордной сделке по поглощению NVIDIA ARM, а теперь добилась отказа американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin от соглашения о приобретении Aerojet Rocketdyne за 4,4 млрд долл. FTC в конце января подала судебный иск с целью заблокировать сделку.

«Запланированное нами приобретение Aerojet Rocketdyne принесло бы пользу всей отрасли за счет большей эффективности, скорости и значительного сокращения затрат для правительства США. Однако мы определили, что в свете действий FTC прекращение сделки отвечает интересам заинтересованных сторон», — сказал Джеймс Тайклет председатель, президент и главный исполнительный директор Lockheed Martin.

В своей жалобе против поглощения Aerojet Rocketdyne FTC заявила, что подобная сделка нанесет ущерб конкуренции, поскольку даст Lockheed Martin «возможность и стимул» ограничить доступ конкурентов, таких как Boeing и Raytheon, к технологиям двигателей Aerojet. А это «подорвет интересы национальной безопасности и обороны». Правительство США может пострадать, поскольку стоимость ракетных систем, боевых машин, противоракетной обороны и гиперзвуковых крылатых ракет возрастет.

Ранее суд разрешил FTC подать антимонопольный иск против Meta за то, что компания обладает незаконной монополией на персональные социальные сети, приобретая конкурентов, таких как Instagram и WhatsApp.