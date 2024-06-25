Федеральные владельцы Google Pixel должны обновить смартфоны в течение 10 дней или перестать их использовать — требование правительства США

Обновление для смартфонов Google Pixel, которое вышло ранее в этом месяце, получило немалое количество исправлений безопасности. В том числе исправлялась уязвимость нулевого дня CVE-2024-32896. Google обозначила ее как «высокая опасность» и предупредила пользователей, что этой уязвимостью могут воспользоваться злоумышленники для осуществления атаки на устройство.

Компания призвала пользователей установить обновление, чтобы обезопасить себя от уязвимости, которая содержала ошибку повышения привилегий, что открывало возможности для атак. Теперь к призывам Google присоединилась тяжелая артиллерия в виде правительства США. Фактически правительство предоставило пользователям Google Pixel два варианта: либо обновить свои телефоны в течение 10 дней, либо прекратить использование устройства.

По данным Forbes, правительство приказало федеральным служащим выбрать один из двух вариантов: прекратить использование своих устройств Pixel или обновить телефон до 4 июля. Таким образом, у пользователей есть 10 дней на выполнение требования. Даже если предупреждение касается государственных учреждений, компании также могут выполнять это распоряжение, а лица, которые подключаются к интернету компаний, также должны установить обновление системы безопасности, чтобы защититься от любого потенциального вреда.

GrapheneOS отметила, что о проблеме сообщалось еще в апреле, и это еще одна часть другой проблемы безопасности ─ уязвимости CVE-2024-29748. Несмотря на создание исправления, они активно использовались.

Кроме того, компания выразила обеспокоенность тем, что проблема не ограничивается устройствами Pixel, заявив, что она также распространится на другие устройства Android и будет решена, когда они обновятся до Android 15.

Источник: wccftech

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