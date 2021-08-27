Financial Times: Еврокомиссия тоже расследует поглощение ARM компанией NVIDIA

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По сообщению Financial Times, Антимонопольная комиссия Евросоюза готовится формально объявить о начале расследования 40 миллиардной сделки между NVIDIA и ARM.

В сентябре 2020 года NVIDIA объявила о покупке британского разработчика чипов ARM за 40 миллиардов долларов в рамках одной из крупнейших сделок в истории в полупроводниковой отрасли. Объявляя о сделке по приобретению контрольного пакета акций ARM, NVIDIA заявляла о планах закрыть ее в ближайшее 18 месяцев. Но в итоге сделка встретила сопротивление со стороны конкурентов и вызвала вопросы у регулирующий органов разных стран. В апреле Дженсен Хуанг с уверенностью заявил, что сделка будет закрыта в 2022 году. Но в рамках недавнего отчета глава NVIDIA признал, что компания может не успеть закрыть сделку за 18 месяцев.

Обязательным условием для завершения таких сделок является одобрение антимонопольными органами стран, интересы которых они затрагивают. В данном случае сделку должны одобрить США, Китай, Великобритания и Евросоюз. В августе правительство Великобритании по итогам предварительной проверки обнаружило «тревожные сигналы для национальной безопасности» и решило провести более тщательное расследование.

Как сообщает Financial Times, Еврокомиссия начнет официальное расследование сразу после того, как NVIDIA уведомит главный исполнительный орган Евросоюза о планах по покупке ARM. Ожидается, что это произойдет в первых числах сентября.