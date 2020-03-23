Финансовые аспекты карантина: перевод выплат зарплат и пенсий в безналичную форму, ипотечные кредиты можно временно не платить, дополнительная выплата для получателей субсидий

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Карантин, вызванный вспышкой коронавируса, оказывает существенное влияние на жизнь украинцев. На этой неделе правительство намерено ввести более строгие ограничительные меры, о которых нам ещё предстоит узнать. А тем временем, уже можно ознакомиться с предложениями, которые могут затронуть финансовую систему страны.

Например, Национальный банк Украины предлагает полностью перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и других выплаты в безналичную форму. Предполагается, что такой шаг позволит снизить вероятность распространения нового коронавируса.

«Наличные потенциально могут быть носителем вируса, а перемещения для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат — подвергать вас опасности», — говорится в сообщении регулятора.

В связи с этим НБУ обратился к Кабинету министров и органам местного самоуправления с предложением о переводе всех организаций, предприятий и физических лиц на осуществление этих платежей исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими картами.

Вместе с тем, НБУ сообщил, что на время действия карантина в Украине (до 3 апреля 2020 года, если он не будет продлён в дальнейшем) украинцы могут не осуществлять платежи по ипотечным кредитам. В таких случаях банки не взимать с них залог. Эту информацию банки должны сами донести до своих клиентов. Также отмечается, что во время карантинных ограничений банкам запрещено штрафовать своих клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов, повышать процентные ставки по таким кредитам или осуществлять другие подобные действия.

В настоящее время НБУ работает над универсальными правилами для банков по льготному обслуживанию клиентов, в частности по обслуживанию кредитов. Эти правила должны согласовать в ближайшее время. Они будут касаться не только граждан, но и малого, среднего и крупного бизнеса.

Дополнительно НБУ предлагает разрешить работать ломбардам, пунктам обмена валют и кредитным союзам. Регулятор считает, что сегодня услуги небанковских финансовых учреждений пользуются большим спросом у населения. Потому НБУ предложил Кабинету министров позволить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять услуги во время карантина.

Наконец, приятную новость для некоторых категорий украинцев подготовило и Министерство социальной политики Украины. Министерство планирует выплатить дополнительные компенсации тем украинским семьям, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг. Так хотят компенсировать дополнительные расходы на коммуналку в связи с карантином.

«На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать к принятию решения, которым хотим установить дополнительно компенсацию расходов для 3 миллионов домохозяйств, которые сегодня получают субсидию на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина», — сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

В Минсоцполитики считают, что украинцы, которые остаются на период карантина дома, будут использовать больше энергии, газа, воды и др. Поэтому правительство намерено компенсировать эти дополнительные расходы. В среднем размер субсидии должен вырасти на 300 грн. Компенсацию проведут, увеличив социальные нормативы, которые используются для начисления субсидии, в полтора раза.

Кроме этого, правительство планирует упростить процесс получения субсидии для тех украинцев, которые потеряют работу из-за карантина. Так правительство будет стимулировать получателей субсидий оставаться дома.

Источник: «Экономическая правда», «Лига», hromadske 1, 2