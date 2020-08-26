Флагманы ASUS Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro представлены — экран 90 Гц без всяких вырезов/отверстий, тройная камера-перевертыш и топовые SoC Snapdragon 865/865+. Цена стартует от €600
Как и было запланировано, ASUS сегодня представила свою основную флагманскую линейку смартфонов Zenfone 7 из двух моделей: базовой Zenfone 7 и продвинутой Zenfone 7 Pro. Практически все подробности утекли в сеть за две недели до анонса, так что нам остается уточнить детали и подвести итоги.
Как и предполагалось, ASUS Zenfone 7 унаследовал главную особенность прошлогоднего Zenfone 6 — камеру-перевертыш, которую можно использовать и для селфи. Однако в новом поколении ASUS существенно доработали моторизированный поворотный модуль — число модулей возросло до трех. В главном модуле используется 64-мегапиксельный Sony IMX686 (1/1.72″, 0,8 мкм) и широкоугольный объектив с диафрагмой F/1,79. Ему аккомпанируют сверхширокоугольный на 12 Мп (Sony IMX363) с углом обзора 113˚ и «телевик» на 8 Мп, обеспечивающий трехкратный оптический зум. Оптическая стабилизация есть, причем не только в основной камере, но в «телевике».
Двигатель, лежащий в основе привода откидного модуля, стал на 40% компактнее, но при этом его мощность возросла вдвое. Разработчики улучшили и второй основной компонент — «редуктор». Он стал точнее и теперь обеспечивает возможность откидывания на нужный пользователю угол с шагом 0,5°. Также в состав механизма входит специальный стабилизатор, поддерживающий необходимый угла раскрытия. По словам производителя, выдвижная камера выдерживает нагрузку 35 кг и 200 000 циклов. Камера поддерживает запись видео 8K с частотой 30 к/с и позволяет записывать замедленные видеоролики (1080p при 240 к/с и 720p при 480 к/с).
Можно сказать, что отличий между Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro и нет, настолько они незначительны. Базовая модель Zenfone 7 построена на «обычной» флагманской SoC Snapdragon 865, тогда как версия Zenfone 7 Pro используется разогнанную Snapdragon 865+, как недавно представленный геймерский смартфон ROG Phone 3. Также есть мелкие различия по объемам памяти. В остальном же они полностью идентичны.
Для удобства и наглядности отличий все параметры сведены в таблицу.
|Модель
|ASUS Zenfone 7
|ASUS Zenfone 7 Pro
|Платформа
|7-нм Qualcomm Snapdragon 865: восемь ядер (1 × Kryo 585, частота 2,84 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + GPU Adreno 650 + двухрежимный модем Snapdragon X55, поддерживающий скорости до 7 Гбит/с на прием и 3 Гбит/с на передачу
|7 нм Qualcomm Snapdragon 865+: восемь ядер (1 × Kryo 585, частота 3,09 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + GPU Adreno 650 + двухрежимный модем Snapdragon X55, поддерживающий скорости до 7 Гбит/с на прием и 3 Гбит/с на передачу
|Дисплей
|6,67 дюйма AMOLED производства Samsung, 20:9, 2400х1080
FullHD+, частота обновления изображения 90 Гц (частота считывания сенсора — 200 Гц), стандартная яркость 700 кд/м2 (пиковая 1000 кд/м2), поддержка HDR10+, 110% охвата DCI-P3
|Оперативная память
|6/8 ГБ (LPDDR5)
|Флеш-память
|128/256 (UFS 3.1)
|SIM-карты
|две Nano-SIM (версия с поддержкой LTE/5G)
|Беспроводные модули
Wi-Fi 6 (802.11 ax), Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, двухдиапазонный GPS, NFC
|Камера-перевертышь
|Система из трех модулей:
|Сканер отпечатка пальцев
|Есть, на боковой грани
|Разъемы
|Type-C, microSDXC
|Аккумулятор
|5000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 30 Вт (60% за 34 минуты, 100% — за 93 минуты) и функция беспроводной обратной зарядки мощностью до 10 Вт
|Стереодинамики
|Есть, с поддержкой звука 24 бит/192 кГц
|Габариты
|165,1×77,3×9,6 мм
|Масса
|230 г
|Операционная система
|Android 10 + ZenUI 7
|Материалы корпуса
|алюминиевая рамка + стекло (Gorilla Glass 6 спереди и Gorilla Glass 3 сзади)
|Цвета корпуса
|Aurora Black и Pastel White
Пока есть только цены для тайваньского рынка. Базовая модель с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценена в €600, а ZenFone 7 Pro в версии 8/256 ГБ — €800. Глобальная презентация Zenfone 7 намечена на 1 сентября. Тогда и будут объявлены условия выпуска для рынка Европы и Украины.
Источник: GSM Arena