Флагманы ASUS Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro представлены — экран 90 Гц без всяких вырезов/отверстий, тройная камера-перевертыш и топовые SoC Snapdragon 865/865+. Цена стартует от €600





Как и было запланировано, ASUS сегодня представила свою основную флагманскую линейку смартфонов Zenfone 7 из двух моделей: базовой Zenfone 7 и продвинутой Zenfone 7 Pro. Практически все подробности утекли в сеть за две недели до анонса, так что нам остается уточнить детали и подвести итоги.

Как и предполагалось, ASUS Zenfone 7 унаследовал главную особенность прошлогоднего Zenfone 6 — камеру-перевертыш, которую можно использовать и для селфи. Однако в новом поколении ASUS существенно доработали моторизированный поворотный модуль — число модулей возросло до трех. В главном модуле используется 64-мегапиксельный Sony IMX686 (1/1.72″, 0,8 мкм) и широкоугольный объектив с диафрагмой F/1,79. Ему аккомпанируют сверхширокоугольный на 12 Мп (Sony IMX363) с углом обзора 113˚ и «телевик» на 8 Мп, обеспечивающий трехкратный оптический зум. Оптическая стабилизация есть, причем не только в основной камере, но в «телевике».

Двигатель, лежащий в основе привода откидного модуля, стал на 40% компактнее, но при этом его мощность возросла вдвое. Разработчики улучшили и второй основной компонент — «редуктор». Он стал точнее и теперь обеспечивает возможность откидывания на нужный пользователю угол с шагом 0,5°. Также в состав механизма входит специальный стабилизатор, поддерживающий необходимый угла раскрытия. По словам производителя, выдвижная камера выдерживает нагрузку 35 кг и 200 000 циклов. Камера поддерживает запись видео 8K с частотой 30 к/с и позволяет записывать замедленные видеоролики (1080p при 240 к/с и 720p при 480 к/с).

Можно сказать, что отличий между Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro и нет, настолько они незначительны. Базовая модель Zenfone 7 построена на «обычной» флагманской SoC Snapdragon 865, тогда как версия Zenfone 7 Pro используется разогнанную Snapdragon 865+, как недавно представленный геймерский смартфон ROG Phone 3. Также есть мелкие различия по объемам памяти. В остальном же они полностью идентичны.

Для удобства и наглядности отличий все параметры сведены в таблицу.

Модель ASUS Zenfone 7 ASUS Zenfone 7 Pro Платформа 7-нм Qualcomm Snapdragon 865: восемь ядер (1 × Kryo 585, частота 2,84 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + GPU Adreno 650 + двухрежимный модем Snapdragon X55, поддерживающий скорости до 7 Гбит/с на прием и 3 Гбит/с на передачу 7 нм Qualcomm Snapdragon 865+: восемь ядер (1 × Kryo 585, частота 3,09 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + GPU Adreno 650 + двухрежимный модем Snapdragon X55, поддерживающий скорости до 7 Гбит/с на прием и 3 Гбит/с на передачу Дисплей 6,67 дюйма AMOLED производства Samsung, 20:9, 2400х1080

FullHD+, частота обновления изображения 90 Гц (частота считывания сенсора — 200 Гц), стандартная яркость 700 кд/м2 (пиковая 1000 кд/м2), поддержка HDR10+, 110% охвата DCI-P3 Оперативная память 6/8 ГБ (LPDDR5) Флеш-память 128/256 (UFS 3.1) SIM-карты две Nano-SIM (версия с поддержкой LTE/5G) Беспроводные модули Wi-Fi 6 (802.11 ax), Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, двухдиапазонный GPS, NFC Камера-перевертышь Система из трех модулей: 64 Мп, 1/1,72 дюйма, 0,8 мкм, F/1,8, 26 мм (ширик), PDAF, OIS

8 Мп, F/2,4, 80 мм (телефото), 3-кратный оптический зум, PDAF, OIS

12 Мп, 1/2,55 дюйма, 1,4 мкм, F/2,2, 113˚, 17 мм (сверхширик) Сканер отпечатка пальцев Есть, на боковой грани Разъемы Type-C, microSDXC Аккумулятор 5000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 30 Вт (60% за 34 минуты, 100% — за 93 минуты) и функция беспроводной обратной зарядки мощностью до 10 Вт Стереодинамики Есть, с поддержкой звука 24 бит/192 кГц Габариты 165,1×77,3×9,6 мм Масса 230 г Операционная система Android 10 + ZenUI 7 Материалы корпуса алюминиевая рамка + стекло (Gorilla Glass 6 спереди и Gorilla Glass 3 сзади) Цвета корпуса Aurora Black и Pastel White

Пока есть только цены для тайваньского рынка. Базовая модель с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценена в €600, а ZenFone 7 Pro в версии 8/256 ГБ — €800. Глобальная презентация Zenfone 7 намечена на 1 сентября. Тогда и будут объявлены условия выпуска для рынка Европы и Украины.

Источник: GSM Arena