Большой экран без всяких вырезов/отверстий и камера-перевертыш. ASUS Zenfone 7 представят 26 августа

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В прошлом месяце ASUS представила третье поколение своего геймерского смартфона ROG Phone 3, а теперь пришел черед основной флагманской серии Zenfone 7. Ее презентация назначена на 26 августа.

Следить за анонсом Zenfone 7 можно будет в ходе онлайн-трансляции, которая на канале ASUS в YouTube в 09:00 по киевскому времени.

Всего в рамках серии Zenfone 7 ожидается две модели — базовая Zenfone 7 на «обычном» флагманском процессоре Snapdragon 865 и продвинутая Zenfone 7 Pro на его разогнанном варианте Snapdragon 865+. Упоминание обеих флагманских платформ Qualcomm ранее было обнаружено в результате утечки исходного кода прошивки Zenfone 7. Пока неясно, будут ли еще какие-то отличия между моделями.

Флагманский смартфон Zenfone 7 сохранил главную изюминку своего предшественника ZenFone 6 — камеру-перевертыш, которую можно использовать и для селфи. Судя по тизеру, в новом поколении ASUS существенно улучшила моторизированный поворотный модуль, установив вдвое больше объективов — четыре вместо двух.

Ожидается, что ASUS ZenFone 7 получит экран большей диагонали — 6,7 дюйма против 6,4 дюйма у его предшественника. Само собой, никаких вырезов или отверстий в нем не будет. Также смартфону приписывают до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ флэш-памяти, аккумулятор емкостью 5000 мА•ч с поддержкой 30-ваттной зарядки, модули Wi-Fi 6, NFC и Bluetooth 5.0, и ОС Android 10.

На днях прототип ZenFone 7 с 8 ГБ ОЗУ, работающий под управлением ОС Android 10, был замечен в базе данных тестового ПО Geekbench. В однопоточном режиме смартфон набрал 959 баллов, а во многопоточном его результат составил 3345 баллов.

Источник: GSM Arena