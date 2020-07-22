Анонсирован игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 с процессором Snapdragon 865+ и частотой дисплея 144 Гц





Практически одновременно с Lenovo компания ASUS анонсировала очередную модель своего игрового смартфона ROG Phone 3.

Данная новинка оснащена 6,6-дюймовым AMOLED дисплеем с частотой обновления до 144 Гц. В настройках также можно установить режимы 120 Гц, 90 Гц и «Авто». Сенсорная панель опрашивается с частотой 270 Гц и обладает задержкой 25 мс. Производитель заявляет, что это минимальное значение задержки по сравнению со всеми существующими на рынке смартфонами. Другие параметры дисплея также выглядят впечатляюще. Для устройства заявлены поддержка HDR10+, отображение более 1 млрд оттенков цветов, отклонение deltaE < 1 и охват 113% цветового пространства DCI-P3.

Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 получил наиболее производительный на данный момент процессор Snapdragon 865+. Устройство также может включать 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и от 128 ГБ до 512 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 3.1. На рынок также поступит версия ROG Phone 3 Strix Edition со стандартным процессором Snapdragon 865. В этой модификации также будет доступно меньше памяти: 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флэш-памяти.

Для отвода тепла от чипсета служит система охлаждения с испарительной камерой и большим медным радиатором (в 6 раз крупнее по сравнению с радиатором ROG Phone 2). В комплект поставки ROG Phone 3 включается внешний кулер AeroActive Cooler 3. На задней панели смартфона имеется вентиляционное отверстие, в которое вентилятор AeroActive Cooler 3 задумает воздух для охлаждения внутреннего радиатора.

На боковой грани корпуса расположены ультразвуковые сенсорные кнопки. Они настраиваемые и могут разделяться на две виртуальные кнопки, если нужно больше органов управления игровым процессом. Или же всю поверхность этих сенсорных кнопок можно использовать для управления камерой в игре – при помощи жестов. В устройстве интегрированы два динамика, с помощью внутриигрового эквалайзера можно настроить звучание каждого из них. Смартфон позволяет использовать проводные наушники с 3,5-миллиметровым подключением, но не напрямую (на корпусе нет соответствующего разъёма), а посредством внешних аксессуаров, например, кулера AeroActive Cooler 3.

На задней панели расположена тройная камера. Она включает главный 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686, который поддерживает 2-кратное увеличение «без потерь», но при снижении разрешения до 16 Мп. Также аппарат несёт на борту 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру (угол обзора 125 градусов) и 5-мегапиксельную макро камеру. Основная камера способна записывать видео 8K/30p или 4K/120p. Поддерживаются режимы HyperSteady Video и Wind Filter. Фронтальная камера выполнена на базе 24-мегапиксельного сенсора.

Ёмкость батареи составляет 6000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт. За 46 минут можно восполнить 70% ёмкости батареи. Встроенное ПО позволяет гибко регулировать процесс зарядки. В качестве операционной системы используется версия Android 10 с двумя оболочками на выбор пользователя: ROG UI или ZenUI.

Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 поступит в продажу по цене €1000 за конфигурацию с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем ёмкостью 512 ГБ. Версия ROG Phone 3 Strix Edition в конфигурации 8/256 ГБ оценивается в €800. Также подготовила и различные аксессуары к смартфону, включая игровой контроллер Kunai 3 Controller, док-станцию TwinView Dock 3 с собственной батареей ёмкостью 5000 мАч, защитный чехол ROG Lighting Armor Case 3, док-станции Professional Dock и Mobile Desktop Dock с различными конфигурациями портов (USB, HDMI, Ethernet, Display Port).

Источник: gsmarena