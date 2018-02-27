Forbes: Израильский подрядчик американских спецслужб Cellebrite может взломать iPhone X и любую другую модель смартфона или планшета Apple

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Ранее нам уже приходилось слышать о нескольких успешных попытках обхода защиты Face ID смартфона Apple iPhone X, но то были единичные случаи. Но теперь журнал Forbes, ссылаясь на анонимных информаторов в правоохранительных органах и спецслужбах, сообщил о куда более масштабной потенциальной проблеме.

Якобы специалисты израильской компании Cellebrite располагают инструментами, позволяющими им взломать не только новейший iPhone X с установленной последней версией ОС Apple iOS 11, но и вообще любую модель iPhone и iPad, работающую на операционных системах от iOS 5 до iOS 11. Об этом говорится в медиа-ките на сайте компании-разработчика программного обеспечения.

Для начала стоит отметить, что Cellebrite имеет контракты со многими американскими федеральными службами, включая иммиграционную и таможенную полицию, ЦРУ и ФБР. Именно к услугам Cellebrite американские спецслужбы обращались после отказа Apple взломать iPhone террориста из Сан-Бернандино. Напомним, попытка западных СМИ через суд выяснить подробности о взломе и точную сумму контракта потерпела фиаско.

По данным Forbes, в ноябре 2017 года специалисты Cellebrite по заказу министерства внутренней безопасности США успешно взломали iPhone X некого Абдулмаджида Саиди, подозреваемого в контрабанде оружия. Подробности держатся в тайне, но уже в июле 2018 года должно состоятся первое судебное слушание по делу Саиди.

В Cellebrite никогда не делали громких заявлений о взломе iOS-устройств, но и не скрывали, чем зарабатывают на жизнь.

В рекламных материалах на официальном сайте компания достаточно подробно расписывает свои услуги и указывает перечень устройств iOS и Android, которые может взломать за соответствующую плату. В списке фигурируют не только iPhone, но и смартфоны Samsung Galaxy и Galaxy Note, а также модули других Android-производителей.

По оценкам Forbes, стоимость взлома одного устройства у Cellebrite может стоить порядка $1,5 тыс.

Издание Gizmodo предположило, что в данном случае со взломом iPhone X речь может идти об уязвимости в iOS версии 11.1.2 – в декабре 2017 года специалисты Google показывали возможность успешной эксплуатации этой уязвимости. Но в следующей версии ОС дыра была закрыта.

Ни в Apple, ни в Cellebrite не стали отвечать на запросы журналистов о предоставлении официальных комментариев. И это лишь придает словам Forbes больший вес. В конце концов, как мы отмечали в недавней новости о взломе системы защиты Windows 10 UWP, непробиваемой защиты не существует.

Источник: Forbes