Французское отделение Samsung подтвердило имена всех моделей Galaxy S10, младшая версия будет называться Galaxy S10e

Если ранее в сети имелась путаница с названиями новых флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S10, а точнее с именем младшей версии, то теперь все окончательно прояснилось. На сайте французского подразделения Samsung обнаружили упоминание точных названий всех трех основных смартфонов серии: Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e. То есть, младшая модель линейки будет называться именно Galaxy S10e со строчной буквой e в конце, а не Galaxy S10 Lite или Galaxy S10E.

Больше никакой другой информации официальная страничка, посвященная флагманским смартфонам серии Samsung Galaxy S10, не содержит. Справедливости ради стоит отметить, что имя Galaxy S10e и ранее фигурировала в утечках, это первое официальное подтверждение, если так можно говорить, учитывая, что информация явно попала в сеть раньше времени по чьей то ошибке.

Отсутствие в этом списке четвертой модели Galaxy S10 5G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения легко объясняется тем, что эта модель ожидается в продаже заметно позже. По последним данным, Galaxy S10, S10+ и S10e выйдут 8 марта, премиальная версия Samsung Galaxy S10+ Limited Edition с 1 ТБ встроенной флэш-памяти и 12 ГБ ОЗУ — 15 марта, а модель Galaxy S10 5G поступит в продажу под конец месяца и первое время будет доступа только в Южной Корее. Когда она доберется до Европы, пока сложно сказать, учитывая, что сетей коммерческих 5G в этой части мира пока нет. Что же касается складной модели с гибким экраном Galaxy F, она будет продвигаться отдельно от Galaxy S10, так что ее там и не должно быть.

Вчера Samsung опубликовала серию коротких промо-роликов, в которых указала на ключевые особенности смартфонов Samsung Galaxy S10.

Анонс Samsung Galaxy S10 состоится ровно через неделю, 20 февраля. Как мы сегодня узнали, в этот день также состоится премьера Xiaomi Mi 9.

Источник: Samsung