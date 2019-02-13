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Французское отделение Samsung подтвердило имена всех моделей Galaxy S10, младшая версия будет называться Galaxy S10e
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Французское отделение Samsung подтвердило имена всех моделей Galaxy S10, младшая версия будет называться Galaxy S10e

Французское отделение Samsung подтвердило имена всех моделей Galaxy S10, младшая версия будет называться Galaxy S10e

Если ранее в сети имелась путаница с названиями новых флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S10, а точнее с именем младшей версии, то теперь все окончательно прояснилось. На сайте французского подразделения Samsung обнаружили упоминание точных названий всех трех основных смартфонов серии: Galaxy S10,  Galaxy S10+ и Galaxy S10e. То есть, младшая модель линейки будет называться именно Galaxy S10e со строчной буквой e в конце, а не Galaxy S10 Lite или Galaxy S10E.

Больше никакой другой информации официальная страничка, посвященная флагманским смартфонам серии Samsung Galaxy S10, не содержит. Справедливости ради стоит отметить, что имя Galaxy S10e и ранее фигурировала в утечках, это первое официальное подтверждение, если так можно говорить, учитывая, что информация явно попала в сеть раньше времени по чьей то ошибке.

Отсутствие в этом списке четвертой модели Galaxy S10 5G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения легко объясняется тем, что эта модель ожидается в продаже заметно позже. По последним данным, Galaxy S10, S10+ и S10e выйдут 8 марта, премиальная версия Samsung Galaxy S10+ Limited Edition с 1 ТБ встроенной флэш-памяти и 12 ГБ ОЗУ — 15 марта, а модель Galaxy S10 5G поступит в продажу под конец месяца и первое время будет доступа только в Южной Корее. Когда она доберется до Европы, пока сложно сказать, учитывая, что сетей коммерческих 5G в этой части мира пока нет. Что же касается складной модели с гибким экраном Galaxy F, она будет продвигаться отдельно от Galaxy S10, так что ее там и не должно быть.

Вчера Samsung опубликовала серию коротких промо-роликов, в которых указала на ключевые особенности смартфонов Samsung Galaxy S10.

Анонс Samsung Galaxy S10 состоится ровно через неделю, 20 февраля. Как мы сегодня узнали, в этот день также состоится премьера Xiaomi Mi 9.

Источник: Samsung

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