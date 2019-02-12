Samsung прорекламировала ключевые особенности смартфона Samsung Galaxy S10 в серии коротких промо-роликов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Рекламная кампания флагманской линейки Samsung Galaxy S10 вошла в активную фазу. На страничке Samsung Vietnam в YouTube опубликовали три официальных рекламных ролика, которые рекламируют основные особенности флагманского смартфона Galaxy S10. Продолжительность каждого ролика составляет 7 с.

Первый ролик намекает на наличие подэкранного дактилоскопического датчика. По предыдущим утечкам мы уже знаем, что Samsung Galaxy S10 получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который по точности и скорости работы превосходит более распространенные сейчас оптических модели. Кроме того, производитель подчеркивает, насколько выгодно смотрится Galaxy S10 спереди на фоне конкурентов, использующих экраны с привычной формой выреза, которую в народе прозвали «бровь». Примечательно, что в данном случае Galaxy S10 показывается без круглого/овального отверстия под фронтальную камеру в правом верхнем углу. Здесь также стоит упомянуть, что младшая модель серии Galaxy S10e вместо подэкранного сканера получит обычный на боковой грани.

Второй видеоролик подтверждает способность Samsung Galaxy S10 выступать в роли портативного аккумулятора и заряжать другие совместимые устройства беспроводным способом. Напомним, такая же функция ранее появилась у Huawei Mate 20 Pro.

Наконец, третий ролик подтверждает недавние слухи о том, что фронтальная камера смартфона Samsung Galaxy S10 получит оптическую стабилизацию и сможет снимать видео 4K.

Презентация смартфонов Samsung Galaxy S10 назначена на 20 февраля.

Источник: phonearena