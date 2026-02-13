tradfi
Во Франции задержаны 6 подозреваемых за попытку похищения с требованием криптовалютного выкупа

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

У Франції затримано 6 підозрюваних за спробу викрадення з вимогою криптовалютного викупа

Французская полиция арестовала 6 человек по делу о попытке похищения судьи и ее матери, во время которой злоумышленники требовали выкуп в криптовалюте. Сорванное преступление стало очередным эпизодом серии похищений во Франции, связанных с криптовалютами, которые фиксируются с января 2025 года.


Во всех случаях похитители угрожали физическим увечьем родственникам жертв. По данным AFP, аресты произошли после 30-часового удержания заложников, которое завершилось побегом потерпевших без уплаты выкупа. В пятницу утром 35-летнюю судью и ее 67-летнюю мать нашли ранеными в гараже в регионе Дром. Об этом сообщил прокурор Лиона Тьерри Дран. Он также отметил, что партнер судьи, который отсутствовал дома во время похищения, занимает руководящую должность в криптовалютном стартапе. Именно ему поступило текстовое сообщение с фотографией похищенной и требованием оплатить выкуп в криптовалюте.

Похищение произошло ночью с прошлой среды на четверг. По словам Драна, злоумышленники угрожали покалечить женщин в случае промедления с оплатой, однако сумму выкупа не раскрыл. Судья и ее мать смогли освободиться самостоятельно — они начали шуметь внутри гаража и привлекли внимание соседа, который открыл дверь и помог им убежать. Было задержаны четверо мужчин и одна женщина: троих — в ночь на воскресенье, еще двоих — в воскресенье утром. Впоследствии прокурор подтвердил арест несовершеннолетнего, которого задержали в воскресенье днем.

Французские правоохранители в последнее время расследуют ряд похищений и дел о вымогательстве, связанных с семьями лиц, причастных к криптовалютному бизнесу. В январе 2025 года похитители захватили соучредителя Ledger Дэвида Балланда и его партнершу. По данным AFP, нападавшие отрезали Балланду палец и требовали выкуп. Его освободили на следующий день, а партнершу впоследствии нашли связанной в багажнике автомобиля под Парижем. На тот момент компанию Ledger оценивали более чем в $1 млрд.


В мае четверо мужчин в масках похитили в Париже отца руководителя криптовалютной компании, зарегистрированной на Мальте. Злоумышленники также отрезали жертве палец и требовали несколько миллионов евро. Мужчину освободили через 58 часов во время полицейского рейда. Серия инцидентов заставила реагировать власти. Министр внутренних дел Франции заявил в мае прошлого года, что проведет встречу с представителями криптоиндустрии из-за роста количества так называемых wrench attacks после громкой попытки похищения.

В июне в Марокко был арестован предполагаемый организатор нескольких криптовалютных похищений — через месяц после заявления министра. По данным французского издания Le Parisien, речь идет о 24-летнем гражданине Франции марокканского происхождения, которого задержали в Танжере по «красному уведомлению» Интерпола. Следствие связывает его с рядом дел о похищениях и вымогательствах, в частности против крипторуководителей и членов их семей.

https://itc.ua/articles/top-6-samyh-kureznyh-prestuplenyj-v-blokchejne-ot-frantsuzskyh-bagetov-do-shytkoynov-fbr/

Источник: The Block



