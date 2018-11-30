Freelancehunt опубликовал рейтинг популярности банков среди украинских фрилансеров и заказчиков, в лидерах — Приватбанк и Monobank

Украинский фриланс-сервис Freelancehunt.com проанализировал, какие банки были наиболее популярны среди украинских пользователей в течении 2018 года – картами каких банков чаще всего платили заказчики, и на карты каких банков чаще получали оплату фрилансеры. Информация получена не в результате опроса, а благодаря анализу транзакций, которые совершали пользователи через платформу в течении года, таким образом информация получилась максимально достоверной.

Бессменным лидером сегмента ожидаемо остается Приватбанк. За год он немного уменьшил охват – среди заказчиков особенно ощутимо, снизив показатели с 81% в начале года до 72% в конце, а среди фрилансеров – с 93% до 88%. Однако более чем две трети пользователей платформы использовали для расчетов именно карты Приватбанка. Сервис Приват24 продолжают использовать подавляющее число тех, кто работает или заказывает услуги в онлайне.

Онлайн-работа прямо ассоциируется с онлайн-банком, и рост охвата Monobank это подтверждает. Этот представитель украинского банкинга в конце года вышел на уверенное второе место – как среди заказчиков, так и среди фрилансеров. Примечательно, что основной рост был именно среди тех, кто заказывает услуги удаленных специалистов – в начале 2018 года Monobank использовали почти 4% заказчиков, тогда как в конце – уже более 12%. Рост среди фрилансеров был более скромным – с четвертого места и 1,28% банк поднялся на второе с 6,44% от общего количества выплат.

В ТОП5 по итогам года среди оплачивавших услуги заказчиков также входят Альфабанк (3,6%), Укрсиббанк (2,67%) и Райффайзен Банк Аваль (2,05%). В ТОП5 по итогам года среди получавших оплату фрилансеров – на третьем все также Альфабанк (1,7%), за ним идет Райффайзен Банк Аваль (0,7%) и после – Ощадбанк (0,57%).

Приватбанк и Monobank существенно способствовали росту позиций Mastercard – среди заказчиков карты именно этой платежной системы почти у 70%, в то время как Visa – только у 30%.

Напомним, что в конце прошлого года Freelancehunt опубликовал портрет типичного украинского фрилансера, а также рассказал, как изменился рынок фриланса в Украине за 2017 год.

Источник: Freelancehunt