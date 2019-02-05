Фронтальная камера Samsung Galaxy S10 получит оптическую стабилизацию и сможет снимать видео 4K при 60 к/с

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Новая, и довольно интересная порция данных относительно фронтальной камеры грядущего смартфона Samsung Galaxy S10 появилась в сети.

Для начала напомним, что фронтальная камера актуальных моделей линейки Samsung Galaxy S9 и S9+ 8-мегапиксельная с диафрагмой F/1,7 и автофокусом. Она также оснащена системой электронной стабилизации изображения и позволяет записывать видеоролики разрешением 1,440p при 30 кадрах в секунду. Если верить свежей публикации из Китая, фронтальная камера грядущего Samsung Galaxy S10 будет значительно улучшена.

Если верить новым данным, фронтальная камера следующего поколения флагманского смартфона Galaxy S будет оснащена оптической системой стабилизации изображения для полного нивелирования негативного эффекта дрожаний рук, так что вполне можно рассчитывать на ощутимое повышение резкости. Кроме того, сообщается о расширении возможностей видеосъемки — появится поддержка съемки видео разрешением 4K с кадровой частотой 60 к/с.

По предыдущим утечкам нам уже известно, что Galaxy S10 и S10+ получат разное количество модулей во фронтальной камере: у обычной Samsung Galaxy S10 она является одинарной, тогда как Samsung Galaxy S10+ оснастили сдвоенной фронтальной камерой. По предварительным данным, фронтальная камера Galaxy S10+ построена на модулях разрешением 10 и 8 Мп, тогда как Galaxy S10 получит то ли 8-мегапиксельную, то ли 10-мегапиксельную фронтальную камеру.

Не исключено, что оптическая стабилизация и поддержка записи видео 4K при 60 к/с относится только к старшей модели S10+, но пока точных данных об этом нет.

Напомним, только утром мы публиковали видео с макетами финальных версий Samsung Galaxy S10 и S10+, позволяющее рассмотреть дизайн новинок во всех деталях.

Источник: Gizmochina