Фильм-антиутопия The Kitchen / «Кухня» выйдет на Netflix 19 января 2024 года

Netflix начнет 2024 год с демонстрации нашего возможного антиутопического будущего ─ сервис выпустил первый трейлер фильма The Kitchen / «Кухня».

События научно-фантастического фильма The Kitchen / «Кухня» разворачиваются в Лондоне в 2040-х годах, когда разрыв между богатыми и бедными увеличился до предела. Все формы социального жилья были уничтожены. Бедные жители вынуждены ютиться в многолюдных жилых комплексах. Изи собирается сбежать из «‎Кухни», одного из последних жилых комплексов в Лондоне. Но когда в его жизни появляется юный Бенджи, он оказывается перед сложным выбором.

Режиссерами фильма The Kitchen / «Кухня» являются Кибве Таварес и Дэниел Калуя (который также является соавтором сценария и сопродюсером). Главную роль Изи исполняет Кейн Робинсон, а в роли Бенджи — новичок Джедайя Баннерман. В фильме также снимались Хоуп Икпоку-младший, Ян Райт, BackRoad Gee, Кристал, Тейджа Кабс и Демми Ладипо.

Фильм The Kitchen / «Кухня» выйдет на Netflix 19 января 2024 года.

Источник: The Verge