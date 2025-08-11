Фильм ужасов "Оружие" уничтожил "Фантастическую четверку" на старте проката в 2,5 раза большей кассой

После внезапного падения кассовых сборов на 70% во второй уик-энд, «Фантастическая четверка» продолжила свою провальную тенденцию — третьи выходные домашнего проката принесли ленте Marvel скромные $15,5 млн (еще -60% по сравнению с неделей назад), так что она с легкостью уступила лидерство хоррору «Оружие» и комедии «Еще одна безумная пятница».

В настоящее время «Оружие» заработал $42 млн дома и $27,5 млн на 73 международных рынках, а «Еще одна безумная пятница» получила $29 млн в США и $15,5 млн за рубежом. Тогда как один из крупнейших релизов Marvel в 2025 году, хоть и довел свою общую кассу до $434 млн, отметился скромными $15,5 млн в домашнем и $17,5 в международном прокате в третьи выходные.

По подсчетам профильных медиа, бюджет «Фантастической четверки» превысил $200 млн и есть сомнения, доберет ли фильм в прокате хотя бы полмиллиарда долларов. Вместе с тем, эти результаты являются лучшими для студии в 2025 году, где предыдущие релизы, «Капитан Америка» и «Громовержцы» завершили прокат с $415 млн и $382 млн соответственно. Интересно и то, что «Фантастическая четверка» имеет довольно высокие оценки критиков и аудитории (86% и 91% на Rotten Tomatoes соответственно), поэтому вопрос об «усталости от супергероики» появляется сам по себе и вызывает осторожные сомнения относительно успеха новых «Мстителей».

«Авторы «Фантастической 4: Первые шаги» даже не пытаются сломать шаблоны супергеройского блокбастера, но им достаточно комфортно и в узеньких штанишках стандартного кинокомикса. С таким подходом рассчитывать на нечто большее, чем одноразовое непритязательное развлечение не приходится. С другой стороны, для сегодняшней Marvel это уже немалое достижение», — из рецензии ITC.

В этом случае «Оружие» пока вполне оправдывает звание «лучший фильм 2025» года, которым наделили ленту критики еще в первых реакциях. Новое творение Зака Креггера стартовало с идеальных 100% на Rotten Tomatoes и не так много потеряло, когда общее количество рецензий дошло до 237.

Сюжет здесь, напомним, сосредоточен вокруг нескольких взаимосвязанных историй, включая таинственное исчезновение детей посреди ночи. Главные роли взяли на себя звезды Marvel — Джош Бролин, Бенедикт Вонг и Джулия Гарнер (новая версия Серебряного Серфера в «Фантастической четверке»), которая сыграла учительницу, теряющую целый класс.

«Безусловно, «Оружие» небезосновательно называют одним из лучших фильмов года, и это справедливый приговор. Как справедливо и то, что карма в прямом смысле настигнет кукловодов, у которых руки испачканы кровью и для которых собственные жалкие цели превыше всего. А человеческие, в частности детские жизни ничего не стоят«, — написал в своей рецензии на «Оружие» автор ITC Денис Федорук.

Учитывайте также то, что бюджет «Оружия» составил $38 млн и имел возрастные ограничения из-за жестоких сцен. Фильм также стал шестым подряд проектом Warner Bros., собравшим более $40 млн, и уже на старте почти превзошел общие кассовые успехи хитового «Варвара» Зака Креггера с $45,3 млн в 2022 году.

Источник: ScreenRant, Variety