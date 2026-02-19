Финальную кат-сцену The Witcher утвердили без сценаристов, главный — считает ее "ошибочной"

Главный дизайнер сюжета оригинальной игры The Witcher 1 считает «ошибкой» финальную кат-сцену, которую утвердили без участия команды сценаристов.
После полного прохождения Артур Ганшинец записал серию летсплеев. Его комментарий касается финала, где Геральт получает награду от короля Фольтеста, а затем происходит покушение на убийство. В кульминации оказывается, что нападавший тоже ведьмак. Сцена выглядит как явный намек на продолжение история и заставляет думать, что студия планирует конкретное направление. Но, по словам Ганшинца, команда сценаристов этого не планировала.
«Но когда мы уже заканчивали работу над игрой, кто-то решил — совет директоров или [соучредитель CD Projekt Михал Кицинский] — что нужен анимированный финальный ролик. А сценарий для него создали без реального участия команды, которая занималась сюжетом. Поэтому мы особо не обратили на это внимания. И думаю, это была ошибка», — говорит главный дизайнер.
По его мнению, эта сцена фактически создала направление для The Witcher 2. Она подвела историю к теме политических интриг и убийств королей, из-за чего сиквел стал значительно политичнее и совсем с разными сюжетными ветвями. Это оставило меньше пространства для знакомства с самим Геральтом, его прошлым и личными историями.
«Стало очевидно, что следующая игра должна будет продолжить эту историю и рассказать историю о ведьмаках, которые по какой-то причине убивают королей», — объяснил он.
Финальная сцена The Witcher 1
Изначально финал The Witcher 1 планировался более открытым. В последнем кадре Геральт должен был идти в неизвестном направлении, чтобы его будущее было неопределенным, а для команды сценаристов больше творческой свободы. Но добавленная сцена с покушением изменила тон истории и прямо подготовила почву для продолжения.
Главный дизайнер ушел из CD Projekt после предпродакшена The Witcher 2 и считает, что только в The Witcher 3 команда смогла реализовать потенциал персонажа и его мира. При этом он признает, что успех второго «Ведьмака» трудно оспорить: по состоянию на январь 2026 года продано более 15 млн копий.
На фоне предстоящего ремейка первой игры появляется вопрос, изменят ли финал. Сам Ганшинец надеется, что ремейк «будет действительно хорошей игрой», но предполагает, что студии придется сохранить сцену с Фольтестом, чтобы не разорвать связь с The Witcher 2. Отдельно CDPR анонсировала, что планирует выпустить новую трилогию в течение шести лет после начала первой игры.
Новый «Ведьмак», но не тот: CDPR представила игру Reigns The Witcher о смерти Геральта с озвучкой Лютика
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: