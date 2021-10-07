Галерея: финальные рендеры Pixel 6 — с аксессуарами и элементами интерфейса

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Инсайдер Эван Бласс (evleaks) опубликовал солидную подборку качественных рендеров с финальным дизайном смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые представят 19 октября.

Google показала дизайн Pixel 6 еще в августе, и с тех пор несколько раз демонстрировала новинки в рекламных роликах. Но эти свежие рендеры позволяют в деталях рассмотреть новый дизайн с разных сторон и получить более полное представление о новинках. Кроме того, на них, кроме самих смартфонов, можно увидеть фирменные аксессуары — Pixel Stand второго поколения с поддержкой 23-Вт беспроводной зарядки и чехлы — и лучше рассмотреть фирменный интерфейс Pixel Launcher, включая обновленное меню Live Space (замена At A Glance).

Немецкий магазин электроники Saturn подтвердил некоторые характеристики Pixel 6: двойную основную камеру с сенсорами 50 и 12 МП, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор емкостью 4620 мА*ч и сенсор распознавания лица. Ожидаемая цена Pixel 6 — 649 евро.

Pixel 6 и Pixel 6 Pro построены на SoC Tensor собственной разработки компании. Старшая модель Pixel 6 Pro выделяется 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем с частотой 120 Гц и дополнительным третьим модулем с перископическим телеобъективом, обеспечивающим четырехкратный оптический зум. В то же время базовая модель Pixel 6 располагает 6,4-дюймовым плоским экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, а основная камера — сдвоенная. Второй модуль — сверхширокоугольный с увеличенной диафрагмой, который улавливает на 150% больше света по сравнению с предшественником.