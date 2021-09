Pixel 6 вживую — Google показала новые смартфоны в рекламе и намекнула на их выход 19 октября

9 сентября Google опубликовала рекламу For All You Are («Для всех вас») с еще не выпущенными флагманских смартфонов Pixel 6 — в 30-секундном видео есть живые кадры со смартфонами. Ранее мы видели только рендеры.

В рекламе демонстрируются различные элементы пользовательского интерфейса Android 12, в том числе виджет с геометрическими часами (он появился в предрелизной версии ОС). А сквозь видео проходит надпись: «Что если смартфоны были бы не просто умными, а видели вас, как есть, обучались, развивались и адаптировались к вам?».



Одновременно Google опубликовала изображения передней панели смартфона в Instagram.

В промо на экране смартфона всюду указывается одна дата — «вторник, 19». Это согласуется с недавним утечками, указывающими на выход смартфонов 19 октября (это вторник).

Google показала дизайн Pixel 6 и Pixel 6 Pro в августе, попутно рассказав некоторые детали о новых флагманах — обе модели построены на SoC Tensor собственной разработки компании. Старшая модель Pixel 6 Pro выделяется 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем с частотой 120 Гц и дополнительным третьим модулем с перископическим телеобъективом, обеспечивающим четырехкратный оптический зум. В то же время базовая модель Pixel 6 располагает 6,4-дюймовым плоским экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, а основная камера — сдвоенная. Второй модуль — сверхширокоугольный с увеличенной диафрагмой, который улавливает на 150% больше света по сравнению с предшественником.