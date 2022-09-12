Гарнитура VR Meta Quest Pro (Project Cambria) попала на видео за месяц до релиза

В сети появились изображения, а позже и видео гарнитуры виртуальной реальности Meta Quest Pro. Видео (которое сейчас недоступно) было опубликовано в Facebook Рамиро Карденасом. По его словам, устройство было оставлено в гостиничном номере. Продемонстрированная модель напоминает гарнитуру Project Cambria, которую Meta публично тизерила с конца прошлого года. Внешний вид гарнитуры VR также совпадает с более ранними утечками.

На видео Карденас вынимал устройство из упаковки, демонстрируя черную гарнитуру и контроллер с обновленным дизайном. Гарнитура имеет три камеры на передней панели, контроллеры оснащены новым креплением датчиков.

На упаковке есть этикетка «Meta Quest Pro» в верхнем левом углу и изображение гарнитуры с контроллерами. Карденас также предоставил крупный план этикетки, прикрепленной к коробке, на которой написано «Не для перепродажи – инженерный образец».

Изображения и видео появились ровно за месяц до мероприятия Meta Connect 11 октября. Марк Цукерберг также подтвердил недавно скорый выход гарнитуры. Интересно, что человек, который оставил гарнитуру в комнате, по словам Карденаса, с тех пор забрал наушники. «Случайно забытые» в гостиницах и ресторанах устройства – классика спланированных утечек.

Источник: The Verge