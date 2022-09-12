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Гарнитура VR Meta Quest Pro (Project Cambria) попала на видео за месяц до релиза

Гарнитура VR Meta Quest Pro (Project Cambria) попала на видео за месяц до релиза

В сети появились изображения, а позже и видео гарнитуры виртуальной реальности Meta Quest Pro. Видео (которое сейчас недоступно) было опубликовано в Facebook Рамиро Карденасом. По его словам, устройство было оставлено в гостиничном номере. Продемонстрированная модель напоминает гарнитуру Project Cambria, которую Meta публично тизерила с конца прошлого года. Внешний вид гарнитуры VR также совпадает с более ранними утечками.

Гарнитура VR Meta Quest Pro (Project Cambria) попала на видео за месяц до релизаГарнитура VR Meta Quest Pro (Project Cambria) попала на видео за месяц до релизаГарнитура VR Meta Quest Pro (Project Cambria) попала на видео за месяц до релизаГарнитура VR Meta Quest Pro (Project Cambria) попала на видео за месяц до релизаГарнитура VR Meta Quest Pro (Project Cambria) попала на видео за месяц до релиза

На видео Карденас вынимал устройство из упаковки, демонстрируя черную гарнитуру и контроллер с обновленным дизайном. Гарнитура имеет три камеры на передней панели, контроллеры оснащены новым креплением датчиков.

На упаковке есть этикетка «Meta Quest Pro» в верхнем левом углу и изображение гарнитуры с контроллерами. Карденас также предоставил крупный план этикетки, прикрепленной к коробке, на которой написано «Не для перепродажи – инженерный образец».

Гарнитура VR Meta Quest Pro Cambria

Изображения и видео появились ровно за месяц до мероприятия Meta Connect 11 октября. Марк Цукерберг также подтвердил недавно скорый выход гарнитуры. Интересно, что человек, который оставил гарнитуру в комнате, по словам Карденаса, с тех пор забрал наушники. «Случайно забытые» в гостиницах и ресторанах устройства – классика спланированных утечек.

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Источник: The Verge


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