GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Founders Edition и модели альтернативного дизайна [Галерея]
Сайт VideoCardz опубликовал подборку изображений пока еще не анонсированной видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в эталонном исполнении (Founders Edition) и альтернативных OEM-вариантов ускорителя. На какое-то время этот 3D-ускоритель станет самой доступной моделью актуального семейства Ampere.
О видеокарте GeForce RTX 3060 Ti нам известно почти все, но сегодняшняя утечка дополняет представление о внешности эталонного образца и моделей альтернативного дизайна.
GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition
Как видно, эталонный вариант GeForce RTX 3060 Ti (Founders Edition) полностью унаследовала от старшей сестры GeForce RTX 3070 систему охлаждения вместе с печатной платой и 12-контактным разъемом дополнительного питания.
Если верить первым тестам, GeForce RTX 3060 Ti при цене $400 (это американская цена без учета налогов и наценки розничных магазинов) по уровню быстродействия станет в один ряд с 700-долларовой GeForce RTX 2080 Super.
|Видеокарта
|GeForce RTX 3090
|GeForce RTX 3080
|GeForce RTX 3070
|GeForce RTX 3060 Ti
|Графический процессор
|GA102
|GA102
|GA104
|GA104
|Количество транзисторов, млн. шт
|28 300
|28 300
|17 400
|17 400
|Техпроцесс, нм
|8 (Samsung)
|8 (Samsung)
|8 (Samsung)
|8 (Samsung)
|Количество ядер CUDA
|10496
|8704
|5888
|4864
|Количество тензорных ядер
|328
|272
|184
|152
|Количество ядер RT
|82
|68
|46
|38
|Частота ядра Boost, МГц
|1700
|1710
|1730
|1665
|Шина памяти, бит
|384
|320
|256
|256
|Тип памяти
|GDDR6X
|GDDR6X
|GDDR6
|GDDR6
|Частота памяти, МГц
|19 500
|19 000
|14 000
|14 000
|Объем памяти, ГБ
|24
|10
|8
|8
|Вычислительная мощность (FP32)
|35,7 Тфлопс
|29,8 Тфлопс
|20,4 Тфлопс
|16,2 Тфлопс
|Мощность, Вт
|350
|320
|220
|180
|Интерфейс
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|Дата выхода
|24 сентября 2020
|17 сентября 2020
|29 октября 2020
|ноябрь 2020
|Рекомендованная стоимость, долл США
|$1499
|$699
|$499
|$399
Официальный анонс GeForce RTX 3060 Ti ожидается 2 декабря, но, учитывая острый дефицит адаптеров GeForce RTX 30-серии, свободно купить ее по рекомендованной цене можно будет еще нескоро.
Как всегда, продвинутые версии от AIB-партнеров NVIDIA (несколько уже засветились в сети — изображения ниже) будут стоить дороже.