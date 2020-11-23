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GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Founders Edition и модели альтернативного дизайна [Галерея]

GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Founders Edition и модели альтернативного дизайна [Галерея]

GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Founders Edition и модели альтернативного дизайна [Галерея]


Сайт VideoCardz опубликовал подборку изображений пока еще не анонсированной видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в эталонном исполнении (Founders Edition) и альтернативных OEM-вариантов ускорителя. На какое-то время этот 3D-ускоритель станет самой доступной моделью актуального семейства Ampere.

О видеокарте GeForce RTX 3060 Ti нам известно почти все, но сегодняшняя утечка дополняет представление о внешности эталонного образца и моделей альтернативного дизайна.

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GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition

Как видно, эталонный вариант GeForce RTX 3060 Ti (Founders Edition) полностью унаследовала от старшей сестры GeForce RTX 3070 систему охлаждения вместе с печатной платой и 12-контактным разъемом дополнительного питания.

Если верить первым тестам, GeForce RTX 3060 Ti при цене $400 (это американская цена без учета налогов и наценки розничных магазинов) по уровню быстродействия станет в один ряд с 700-долларовой GeForce RTX 2080 Super.

ВидеокартаGeForce RTX 3090GeForce RTX 3080GeForce RTX 3070GeForce RTX 3060 Ti
Графический процессорGA102GA102GA104GA104
Количество транзисторов, млн. шт28 30028 30017 40017 400
Техпроцесс, нм8 (Samsung)8 (Samsung)8 (Samsung)8 (Samsung)
Количество ядер CUDA10496870458884864
Количество тензорных ядер328272184152
Количество ядер RT82684638
Частота ядра Boost, МГц1700171017301665
Шина памяти, бит384320256256
Тип памятиGDDR6XGDDR6XGDDR6GDDR6
Частота памяти, МГц19 50019 00014 00014 000
Объем памяти, ГБ241088
Вычислительная мощность (FP32)35,7 Тфлопс29,8 Тфлопс20,4 Тфлопс16,2 Тфлопс
Мощность, Вт350320220180
ИнтерфейсPCI-E 4.0PCI-E 4.0PCI-E 4.0PCI-E 4.0
Дата выхода24 сентября 202017 сентября 202029 октября 2020ноябрь 2020
Рекомендованная стоимость, долл США$1499$699$499$399

Официальный анонс GeForce RTX 3060 Ti ожидается 2 декабря, но, учитывая острый дефицит адаптеров GeForce RTX 30-серии, свободно купить ее по рекомендованной цене можно будет еще нескоро.

Как всегда, продвинутые версии от AIB-партнеров NVIDIA (несколько уже засветились в сети — изображения ниже) будут стоить дороже.

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