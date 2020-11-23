GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Founders Edition и модели альтернативного дизайна [Галерея]

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Сайт VideoCardz опубликовал подборку изображений пока еще не анонсированной видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в эталонном исполнении (Founders Edition) и альтернативных OEM-вариантов ускорителя. На какое-то время этот 3D-ускоритель станет самой доступной моделью актуального семейства Ampere.

О видеокарте GeForce RTX 3060 Ti нам известно почти все, но сегодняшняя утечка дополняет представление о внешности эталонного образца и моделей альтернативного дизайна.

GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition

Как видно, эталонный вариант GeForce RTX 3060 Ti (Founders Edition) полностью унаследовала от старшей сестры GeForce RTX 3070 систему охлаждения вместе с печатной платой и 12-контактным разъемом дополнительного питания.

Если верить первым тестам, GeForce RTX 3060 Ti при цене $400 (это американская цена без учета налогов и наценки розничных магазинов) по уровню быстродействия станет в один ряд с 700-долларовой GeForce RTX 2080 Super.

Видеокарта GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Ti Графический процессор GA102 GA102 GA104 GA104 Количество транзисторов, млн. шт 28 300 28 300 17 400 17 400 Техпроцесс, нм 8 (Samsung) 8 (Samsung) 8 (Samsung) 8 (Samsung) Количество ядер CUDA 10496 8704 5888 4864 Количество тензорных ядер 328 272 184 152 Количество ядер RT 82 68 46 38 Частота ядра Boost, МГц 1700 1710 1730 1665 Шина памяти, бит 384 320 256 256 Тип памяти GDDR6X GDDR6X GDDR6 GDDR6 Частота памяти, МГц 19 500 19 000 14 000 14 000 Объем памяти, ГБ 24 10 8 8 Вычислительная мощность (FP32) 35,7 Тфлопс 29,8 Тфлопс 20,4 Тфлопс 16,2 Тфлопс Мощность, Вт 350 320 220 180 Интерфейс PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 Дата выхода 24 сентября 2020 17 сентября 2020 29 октября 2020 ноябрь 2020 Рекомендованная стоимость, долл США $1499 $699 $499 $399

Официальный анонс GeForce RTX 3060 Ti ожидается 2 декабря, но, учитывая острый дефицит адаптеров GeForce RTX 30-серии, свободно купить ее по рекомендованной цене можно будет еще нескоро.

Как всегда, продвинутые версии от AIB-партнеров NVIDIA (несколько уже засветились в сети — изображения ниже) будут стоить дороже.