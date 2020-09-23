GeForce RTX 3090 проверили в играх при разрешении 8K. Она действительно может обеспечить комфортную частоту кадров, но есть нюансы

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Вчера мы узнали, что GeForce RTX 3090 — самая быстрая видеокарта для добычи Ethereum. Теперь же пришел черед посмотреть, как игровой флагман NVIDIA Ampere показывает себя в играх при разрешении 8K. Соответствующие тесты провели известные техноблогеры Лайнус Себастиан (Linus Tech Tips) и Маркес Браунли (Marques Brownlee), и поделились их результатами.

Анонсируя на сентябрьской презентации RTX 3090 с 24 ГБ памяти G6X, NVIDIA заявляла для нового флагмана поддержку игр в 8K 60 fps.

Оба видеоблогера использовали для тестов 88-дюймовый телевизор LG Signature ZX с разрешением 7680×4320 точек и поддержкой Nvidia G-Sync в паре с системой на базе Intel Core i9-10900K (10 ядер/20 потоков, 3,7/5,3 ГГц). И первые тесты подтверждают, что флагман GeForce RTX Ampere действительно способен обеспечить высокий фреймрейт при разрешении 8K, но есть нюансы.

Сперва Маркес запустил Forza Horizon 4 на максимальных настройках — перейдя от заставки непосредственно к игровому процессу блогер отметил, что уровень детализации впечатляет. С высокими настройками графики (профиль Ultra) игра выдавала в районе 42-60 fps.

В боевике Control от студии Remedy Entertainment, поддерживающем фирменные технологии трассировки RTX и сглаживания DLSS, при выходном экранном разрешении 8K и разрешении рендеринга 5K фреймрейт просел до 20-21 fps. И только при снижении рендеринга до 1440p кадровая частота увеличилась до комфортных значений 44-51 fps.

В своем видео Лайнус уделили больше внимания детальному изучению новинки и сравнению ее с другими моделями, такими как ASUS ROG STRIX 2080 Ti.

Видеоблогер проверил RTX 3090 в нескольких играх, включая Doom Eternal, Forza Horizon 4 и Control. Но значения fps (верхний правый угол) отчетливо видно только в некоторые моменты, тогда как на протяжении всего видео показания невозможно разглядеть.

Напомним, в основе GeForce RTX 3090 лежит 8-нм кристалл GA102, насчитывающий 28 миллиардов транзисторов. В активе GPU находится 10496 ядер CUDA, 328 тензорных и 82 RT-ядер. Эта видеокарта оснащена 24 ГБ памяти GDDR6X с пропускной способностью 936 Гбайт/с (384-разрядная шина).

В продажу в Украине GeForce RTX 3090 поступит 24 сентября с рекомендованной ценой около 50,2 тысяч гривен (или $1499 для рынка США). Одновременно будет снято эмбарго и появятся полноценные обзоры.