GeForce RTX 3090 при добыче криптовалюты Ethereum опережает GeForce RTX 3080 почти на 50%, выдавая 120-122 MH/s

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Как правило, выход новых видеокарт сопровождается шутливыми вопросами о том, какую производительность новинки демонстрируют в майнинге. И для таких любознательных ресурс videocardz подготовил ответ, раскрыв информацию о возможностях майнинга новой флагманской видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090 на базе архитектуры Ampere.

Отмечается, что хешрейт видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 в майнинге криптовалюты Ethereum (ETH) составляет 120-122 MH/s. По этому показателю новый флагман существенно опережает модель NVIDIA GeForce RTX 3080, которая демонстрирует хешрейт около 81 MH/s на штатных частотах и около 89 MH/s после разгона. Таким образом, отрыв составляет 49,4%. И хотя этот результат выглядит впечатляющим, к сожалению точные параметры тесты не сообщаются, включая параметры работы видеокарты и алгоритмы майнинга.

Напомним, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 поступит в продажу в ближайшие дни по рекомендованной цене $1499. Стоимость этой модели более чем в 2 раза превосходит цену GeForce RTX 3080. Так что майнинг силами флагмана выглядит не самым эффективным с точки зрения затрат.

Источник: videocardz