Новости Устройства 25.01.2024 в 10:39 comment views icon

GeForce RTX 4070 Ti Super поступила в продажу в Украине по цене от 40 тыс. грн

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Вадим Карпусь

Автор новостей

GeForce RTX 4070 Ti Super поступила в продажу в Украине по цене от 40 тыс. грн

На прилавках украинских магазинов начали появляться видеокарты GeForce RTX 4070 Ti Super от партнеров NVIDIA. Эта новинка выполнена на базе графического процессора AD103, как и старшая линейка GeForce RTX 4080, в то время как остальные представители линейки GeForce RTX 4070 (в том числе новейшая GeForce RTX 4070 SUPER) довольствуются видеочипом AD104.

GeForce RTX 4070 Ti Super поступила в продажу в Украине по цене от 40 тыс. грн

В GeForce RTX 4070 Ti Super доступно 8448 потоковых процессоров, 66 RT ядер, 264 тензорных ядра, 264 текстурных блока и 96 блоков растеризации. В целом, количество функциональных блоков на 10% больше, чем у GeForce RTX 4070 Ti. Базовая частота видеочипа составляет 2340 МГц, а частота Boost – 2610 МГц. По сравнению с предшественником лишь базовая частота возросла на 30 МГц. Зато существенно улучшена подсистема памяти. Во-первых, объем памяти GDDR6X увеличен с 12 ГБ в GeForce RTX 4070 Ti до 16 ГБ. Вместе с тем шина доступа к памяти увеличена со 192 бит до 256 бит, что позволило увеличить пропускную способность памяти при неизменной частоте.

GeForce RTX 4070 Ti Super поступила в продажу в Украине по цене от 40 тыс. грн

Все указанные улучшения должны были привести к заметному приросту производительности GeForce RTX 4070 Ti Super по сравнению с предшественником. Но на деле, как показывают результаты первых тестов, фактическое преимущество измеряется 2-5%. В то же время новинка на 5-10% проигрывает модели Radeon RX 7900 XT, которая к тому же дешевле.

GeForce RTX 4070 Ti Super поступила в продажу в Украине по цене от 40 тыс. грн

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super приходит на смену предшественнику при той же рекомендованной розничной цене $799. Улучшенные и разогнанные версии партнеров могут стоить на $100-150 дороже. В условиях украинской розницы цена находится в диапазоне от 40 тыс. грн до 47 тис. грн. По мере насыщения рынка различными моделями цена может варьироваться.

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