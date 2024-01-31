Новости Устройства 31.01.2024 в 18:19 comment views icon

GeForce RTX 4080 Super поступила в продажу в Украине – цена от от 49,3 тыс. грн, прирост производительности 3-4%

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

GeForce RTX 4080 Super поступила в продажу в Украине – цена от от 49,3 тыс. грн, прирост производительности 3-4%

В Украине начались продажи новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 Super. Новинка получила незначительные улучшения по сравнению с предшественницей и более доступную стартовую цену.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 Super основана на графическом процессоре AD-103-400. Она содержит 10240 потоковых процессоров (против 9728 у обычной RTX 4080). Стандартная частота видеочипа повышена с 2205 МГц до 2295 МГц, а Boost частота – с 2505 МГц до 2550 МГц. Все эти улучшения позволили повысить вычислительную производительность FP32 с 49 до 52 терафлопс.

Подсистема памяти изменилась незначительно. Новинка также содержит 16 ГБ памяти GDDR6 с шиной доступа 256 Гц. Однако благодаря увеличению скорости с 22,4 Гбит/с до 23 Гбит/с удалось повысить пропускную способность памяти с 717 ГБ/с до 736 ГБ/с. Показатель TGP остался на прежнем уровне и составляет 320 Вт.

GeForce RTX 4080 Super поступила в продажу в Украине – цена от от 52 тыс. грн, прирост производительности 3-4%

Новинка уже побывала в руках зарубежных обозревателей, что позволяет оценить ее производительность. По данным ресурса The Verge, при разрешении 1440p новая RTX 4080 Super примерно на 3% быстрее оригинальной RTX 4080, на 17% производительнее недавно представленной RTX 4070 Ti Super. Также новинка с переменным успехом конкурирует с RX 7900 XTX.

GeForce RTX 4080 Super поступила в продажу в Украине – цена от от 52 тыс. грн, прирост производительности 3-4%

В разрешении 4K модель RTX 4080 Super примерно на 4% быстрее, чем RTX 4080, но на 25% проигрывает топовой RTX 4090. При этом почти во всех играх новинка обеспечивает среднюю частоту 60 к/с или выше. Исключение составляет лишь Metro Exodus Enhanced на экстремальных настройках со средним показателем 54 к/с.

GeForce RTX 4080 Super поступила в продажу в Украине – цена от от 49,3 тыс. грн, прирост производительности 3-4%

Рекомендованная розничная цена референсной версии GeForce RTX 4080 Super составляет $999, что на $200 меньше, чем у RTX 4080 на момент анонса. Однако в украинской рознице первые партии от партнеров NVIDIA продаются по цене от 49,3 тыс. грн до 64,5 тыс. грн.

Курс Art Director. Gamedev.
Для того, щоб прокачати свої скіли та отримати посаду артдиректора в геймдеві.
Більше про курс

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Безплатні марафони, щоденник прогресу та винагороди. Як зробити вивчення англійської звичкою: 8 порад
Ця технологія встановлює новий рівень швидкості. Як працює XG PON Інтернет від одеського провайдера Westelecom
Менеджер lead generation працює віддалено та має від $700. Безплатний майстер-клас для новачків

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить