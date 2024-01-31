GeForce RTX 4080 Super поступила в продажу в Украине – цена от от 49,3 тыс. грн, прирост производительности 3-4%

В Украине начались продажи новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 Super. Новинка получила незначительные улучшения по сравнению с предшественницей и более доступную стартовую цену.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 Super основана на графическом процессоре AD-103-400. Она содержит 10240 потоковых процессоров (против 9728 у обычной RTX 4080). Стандартная частота видеочипа повышена с 2205 МГц до 2295 МГц, а Boost частота – с 2505 МГц до 2550 МГц. Все эти улучшения позволили повысить вычислительную производительность FP32 с 49 до 52 терафлопс.

Подсистема памяти изменилась незначительно. Новинка также содержит 16 ГБ памяти GDDR6 с шиной доступа 256 Гц. Однако благодаря увеличению скорости с 22,4 Гбит/с до 23 Гбит/с удалось повысить пропускную способность памяти с 717 ГБ/с до 736 ГБ/с. Показатель TGP остался на прежнем уровне и составляет 320 Вт.

Новинка уже побывала в руках зарубежных обозревателей, что позволяет оценить ее производительность. По данным ресурса The Verge, при разрешении 1440p новая RTX 4080 Super примерно на 3% быстрее оригинальной RTX 4080, на 17% производительнее недавно представленной RTX 4070 Ti Super. Также новинка с переменным успехом конкурирует с RX 7900 XTX.

В разрешении 4K модель RTX 4080 Super примерно на 4% быстрее, чем RTX 4080, но на 25% проигрывает топовой RTX 4090. При этом почти во всех играх новинка обеспечивает среднюю частоту 60 к/с или выше. Исключение составляет лишь Metro Exodus Enhanced на экстремальных настройках со средним показателем 54 к/с.

Рекомендованная розничная цена референсной версии GeForce RTX 4080 Super составляет $999, что на $200 меньше, чем у RTX 4080 на момент анонса. Однако в украинской рознице первые партии от партнеров NVIDIA продаются по цене от 49,3 тыс. грн до 64,5 тыс. грн.