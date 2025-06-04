Геймдиректор Elden Ring победил всех боссов Nightreign в соло и без реликвий

Геймдиректор Elden Ring Nightreign Джунья Ишизаки уверяет, что смог победить всех боссов игры в одиночку — без командной игры и без единой реликвии

В интервью CNET он утверждает, что полностью прошел Nightreign как в многопользовательском режиме, так и в соло. И для этого ему не понадобились бонусы, улучшающие характеристики персонажа.

«Да. Я хочу вас заверить, что победил всех боссов в игре. Я видел все, что она предлагает — как в многопользовательском режиме, так и в одиночку. Поэтому я хочу, чтобы вы и другие игроки знали: это вполне возможно. Поверьте в свои силы и попробуйте сами», — отметил Джунья Ишизаки.

После уточнения журналистов, действительно ли он прошел всех боссов в полном одиночестве, Ишизаки ответил: «Да. И без реликвий».

Интересно, что буквально вчера Nightreign получила патч 1.01.1, который сбалансирует соло-режим. С момента релиза игроки жаловались на отсутствие дуэта в кооперативе и то, что играть в спин-офф самостоятельно слишком сложно. Например, некоторые механики — в частности система возрождения — значительно лучше работают в кооперативе. Но с патчем 1.01.1 пользователи получают больше рун и имеют одно бесплатное автоматическое возрождение во время боев с боссами.

Игроки ранее хвастались, что некоторых боссов Nightreign вполне можно одолеть в одиночку. Хотя проходить игру, которую сам разрабатывал, несколько проще, чем видеть ее впервые. Напомним, что Elden Ring Nightreign доступна для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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Источник: IGN