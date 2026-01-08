Новости Игры 08.01.2026 comment views icon

Геймер потратил $20 000 и 20 лет, чтобы собрать всю библиотеку игр для Xbox 360

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Геймер витратив $20 000 і 20 років, щоб зібрати всю бібліотеку ігор для Xbox 360

Геймер потратил около $20 000 и почти 20 лет, чтобы собрать полную североамериканскую библиотеку игр для Xbox 360. Он показал полки со всей коллекцией, чтобы доказать свои слова.

Обычно считается, что для «полного комплекта» Xbox 360 надо собрать 1256 игр. Это без учета различных вариаций и переизданий. У этого коллекционера целый угол стены украшают 1353 диска: стандартные релизы плюс альтернативные версии. Там все NTSC-релизы для Северной Америки.

В посте на Reddit пользователь под ником uncleseeth написал, что его путь начался на Рождество 2006 года, когда он получил Xbox 360 и копию GUN. Далее были годы поисков каждого нужного релиза, пока в коллекции не появилась последняя недостающая игра — Pro Evolution Soccer 18. По словам автора, финальный «кирпичик» подарил сын.

«Самая ценная игра — это F1 13, которая стоит около $250», — поделился автор в комментариях.

Также среди любимых серий коллекционер назвал Gears of War и вспомнил, что в свое время был большим фанатом Project Gotham Racing. В комментариях он объяснил, как расставил игры: спортивные игры вынес на верхнюю полку, а все остальное отсортировал по алфавиту. И посередине их украшает красивая неоновая подсветка в форме логотипа Xbox.

Геймер витратив $20 000 і 20 років, щоб зібрати всю бібліотеку ігор для Xbox 360
«Золотая» коллекция игр Xbox 360

Хотя библиотека уже собрана, на этом история не заканчивается. Теперь геймер хочет сыграть во все игры. Пока что он получил 1000 Gamerscore примерно в 175 тайтлах. В другом комментарии коллекционер уточнил, что в целом сыграл примерно в 800 игр, но полностью прошел значительно меньше.

Стоимость коллекции он оценил довольно просто: в среднем игры для Xbox 360 на вторичном рынке стоят около $15. Это и дает общую сумму на уровне примерно $20 000. При этом саму платформу он называет одной из самых дешевых для коллекционирования и своей любимой консолью.

Источник: Dexerto

Популярные новости

arrow left
arrow right
В PS Store стартовала Новогодняя распродажа — Forza Horizon 5, Warhammer и другие со скидками до 90%
Команда "Идиома" выпустила украинизатор Batman: Arkham Origins и всех DLC
Тодд Говард назвал любимую фракцию Fallout и рассказал, как коронная фраза игры едва не исчезла из сериала
В PS Plus добавили бесплатное 2-часовое демо Clair Obscur: Expedition 33
В Epic Games Store стартовала распродажа премиум-изданий со скидками до -80%
"Выйдет также на ПК": разработчики Horizon Steel Frontiers разъясняют детали выпуска и геймплея после противоречивого анонса
CD Projekt RED: новая трилогия The Witcher выйдет в течение 6 лет
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 будут обучать разработчиков игр в КПИ
Лары Крофт много не бывает: анонсированы новая Tomb Raider Catalyst и ремейк дебютной игры 1996 года
Вышел патч 1.7.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: исправление сюжетных квестов и более мелких багов
Новый Doom для зуммеров: стример проходит Minecraft на принтере с частотой 0,5 кадра в секунду
Sony анонсировала MMO в мире Horizon Zero Dawn вместе с создателями Lineage
В Steam начался Фестиваль спорта — F1 Manager, theHunter и другие со скидками до 90%
Разработчик из Украины создал мобильную RPG для изучения английского — новые слова как механика выживания
NVIDIA повысила производительность видеокарт в Windows 11 на 50%
"Фокус — на разработке игр": CD Projekt RED продала GOG
Konami запустит "конвейер Silent Hill" с выпуском по игре каждый год
Nintendo анонсирует "Черную Пятницу" — большие скидки на игры и аксессуары
Epic Games Store отдает культовую RPG про детектива с амнезией
Фэнтезийная RPG с колоритом Dark Messiah: появились первые 8 минут геймплея Fatekeeper
В Digital Foundry выбрали три лучшие по графике игры 2025 года
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить