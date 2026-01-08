Геймер потратил $20 000 и 20 лет, чтобы собрать всю библиотеку игр для Xbox 360

Геймер потратил около $20 000 и почти 20 лет, чтобы собрать полную североамериканскую библиотеку игр для Xbox 360. Он показал полки со всей коллекцией, чтобы доказать свои слова.

Обычно считается, что для «полного комплекта» Xbox 360 надо собрать 1256 игр. Это без учета различных вариаций и переизданий. У этого коллекционера целый угол стены украшают 1353 диска: стандартные релизы плюс альтернативные версии. Там все NTSC-релизы для Северной Америки.

В посте на Reddit пользователь под ником uncleseeth написал, что его путь начался на Рождество 2006 года, когда он получил Xbox 360 и копию GUN. Далее были годы поисков каждого нужного релиза, пока в коллекции не появилась последняя недостающая игра — Pro Evolution Soccer 18. По словам автора, финальный «кирпичик» подарил сын.

«Самая ценная игра — это F1 13, которая стоит около $250», — поделился автор в комментариях.

Также среди любимых серий коллекционер назвал Gears of War и вспомнил, что в свое время был большим фанатом Project Gotham Racing. В комментариях он объяснил, как расставил игры: спортивные игры вынес на верхнюю полку, а все остальное отсортировал по алфавиту. И посередине их украшает красивая неоновая подсветка в форме логотипа Xbox.

Хотя библиотека уже собрана, на этом история не заканчивается. Теперь геймер хочет сыграть во все игры. Пока что он получил 1000 Gamerscore примерно в 175 тайтлах. В другом комментарии коллекционер уточнил, что в целом сыграл примерно в 800 игр, но полностью прошел значительно меньше.

Стоимость коллекции он оценил довольно просто: в среднем игры для Xbox 360 на вторичном рынке стоят около $15. Это и дает общую сумму на уровне примерно $20 000. При этом саму платформу он называет одной из самых дешевых для коллекционирования и своей любимой консолью.

Источник: Dexerto