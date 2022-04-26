Гендиректор Twitter заверил сотрудников, что после покупки Илоном Маском увольнения не планируются. А соучредитель микроблога Джек Дорси выразил будущему владельцу свою поддержку

Совет директоров Twitter согласился продать микроблог Илону Маску за 44 миллиарда долларов. После этого у генерального директора Twitter Парага Агравала было виртуальное совещание с подчиненными. Прозвучавшую информацию на правах анонимности The Verge рассказал один из работников популярной соцсети.

У Агравал не оказалось никакой конкретики для сотрудников о том, что произойдет, когда Маск возглавит компанию. Ожидается это уже в конце 2022 года. По его словам, «в настоящее время» увольнения не планируются. Агравал также сказал, что останется генеральным директором до закрытия сделки, но не стал комментировать, что его карьеру ждет после. Независимый председатель правления Бретт Тейлор добавил, что после завершения сделки правление компании распустят.

«Существует неопределенность в отношении того, что произойдет после закрытия сделки», — сказал Агравал персоналу Twitter.

Маск сказал на прошлой неделе, что, по его мнению, Twitter должен «открыть исходный код алгоритма». И неоднократно акцентировал внимание на том, что микроблог должен быть место свободы. Потому появление бывшего президента США Дональда Трампа на платформе поднимался о время собрания сотрудников Twitter. Трампу запретили пользоваться платформой в 2021 году. Агравал не смог однозначно ответит на вопрос, получит ли снова Трамп доступ к социальной сети в будущем.

Сам же американский экс-президент заявил, что не вернется в Twitter, даже если его пригласят. И продолжит использовать свою платформу Truth Social.

«После закрытия сделки мы не знаем, в каком направлении пойдет платформа», — сказал Агравал сотрудникам относительно Трампа, добавив, что это вопрос следует обсуждать с Маском.

Тем временем создатель и соучредитель микроблога Джек Дорси выразил свою поддержку новому владельцу.

«Я так рад, что Twitter продолжит поддерживать общественное обсуждение. По всему миру и к звездам! Цель Илона по созданию платформы, которая будет «максимально надежна и широко инклюзивна», является правильной. К этому же стремился и Арагвал и потому я выбрал его. Спасибо вам обоим за то, что вытащили компанию из безвыходной ситуации. Это правильный путь… Я верю в него всем своим сердцем», — написал он в своем микроблоге.

А также добавил, что «Илон — единственное решение, которому я доверяю».