General Motors отложил премьеру электромобиля GMC Hummer EV, назначенную на 20 мая, и опубликовал новый видеотизер модели





Только вчера мы написали о том, что Ford и Lincoln отказались от проекта электрокроссовера на основе скейтборд-платформы Rivian из-за коронавируса, как сегодня аналогичные новости пришли от другого американского автопроизводителя. К счастью, General Motors не стали отказываться от идеи выпустить электрический кроссовер GMC HUMMER EV, а просто решили перенести ранее объявленную премьеру на более дальние сроки.

Еще в конце января текущего года (то есть до активной фазы пандемии коронавируса) американцы объявили, что электрический GMC Hummer EV получит мощность 1000 л.с. и сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 3 секунды. Презентация была назначена на 20 мая 2020 года, а выход на рынок — на осень 2021 года.

При этом как именно повлияет на начало серийной сборки модели перенос официального анонса пока непонятно. Также отметим, что создатели GMC Hummer EV пока не озвучивали важнейшие для электромобилей характеристики в виде емкости батареи и запаса хода, а также не раскрывали стоимость будущей модели.

Чтобы хоть немного порадовать фанатов, General Motors опубликовали короткий тизер с электромобилем, снятый «с высоты птичьего полета». В ролике кроссовер бесшумно передвигается по лесной дороге, при этом из-за верхнего ракурса рассмотреть детали дизайна новинки невозможно. Ранее было выпущено еще несколько настолько же неинформативных роликов.

Ожидается, что электрический Hummer будет доступен в формате пикапа (то есть будет конкурировать с Tesla Cybertruck, Rivian R1T и Ford F-150) и поступит в продажу в 2021-2022 году. General Motors уже вложила $3 млрд в новую линию по производству электромобилей в Детройте, где будет собирать электрические пикапы GMC и Hummer, а также $2,3 млрд — в совместное с LG Chem производство батарей для электромобилей в Огайо. Уже к 2023 году GM обещал представить не менее двадцати новых электрических моделей.

Первый Hummer H1 был гражданской версией военного внедорожника Humvee, его выпустили в 1992 году. Затем на рынок вышли Hummer H2 (с 2002 по 2010 год) и Hummer H3 (с 2005 по 2010 год), производство ДВС-линейки закрыли в 2010 году.

Источник: Electrek, GM