General Motors покажет электропикап GMC Hummer EV осенью, чуть позже пару ему составит электрокроссовер на той же платформе [видео]

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Как вы помните, из-за пандемии коронавируса автопроизводитель General Motors отложил на неопределенное время премьеру электромобиля GMC Hummer EV, первоначально назначенную на 20 мая. На этой неделе GM опубликовал новое видео новинки и объявил новые сроки анонса.

Теперь создатели электромобиля обещают представить его осенью текущего года и сразу же открыть предзаказы, серийное производство стартует ровно год спустя — в конце 2021 года. Однако самым интересным моментом видео стал тизер кроссовера (SUV) на основе пикапа GMC Hummer EV.

Выпустить кроссовер и пикап на основе одной платформы — очень логичное решение, которое уже продемонстрировали компании Rivian и Bollinger, однако до этого момента General Motors говорила только о пикапе. Сроки выпуска кроссовера GMC Hummer EV не анонсируются, но это гарантированно произойдет после выхода пикапа.

В видео напомнили, что GMC Hummer EV получит мощность 1000 л.с. и сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 3 секунды. Также был упомянут режим «Infinity roof», в котором можно снять стеклянные панели с крыши, превратив электромобиль в подобие кабриолета, а также новые режимы Adrenaline mode (по всей видимости аналог Ludicrous mode от Tesla) и Crab mode (внедорожное управление на пересеченной местности).

В электромобилях GMC Hummer EV будут использоваться новые фирменные батареи Ultium с поддержкой «суперскоростной» зарядки. Их емкость и запас хода не озвучиваются, но ожидается, что от полного заряда электромобиль сможет проехать порядка 400 миль (650 км).

Сборка электропикапа и электрокроссовера GMC Hummer EV будет происходить на фабрике Detroit-Hamtramck в Мичигане (США), в модернизацию которой General Motors уже вложила $3 млрд.

Напомним, что первый Hummer H1 был гражданской версией военного внедорожника Humvee, его выпустили в 1992 году. Затем на рынок вышли Hummer H2 (с 2002 по 2010 год) и Hummer H3 (с 2005 по 2010 год), производство ДВС-линейки закрыли в 2010 году.

Источник: Autocar