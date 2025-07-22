Генератор изображений Stable Diffusion 3.0 Medium будет работать локально на процессорах AMD

На днях AMD и Stability AI заявили, что им удалось портировать модель ИИ Stable Diffusion 3.0 Medium в генератор изображений Amuse, который запускается локально на NPU-модуле чипа AMD.

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Новая модель использует оптимизированный для искусственного интеллекта формат чисел с плавающей запятой BF16, который обеспечивает более широкий диапазон результатов, чем FP16, но с меньшей точностью. При этом качество сгенерированных изображений, при использовании нового формата может быть даже лучше. Для успешного запуска понадобится компьютер с AMD Ryzen CPU и 24 ГБ оперативной памяти.

Stable Diffusion 3 Medium уже доступна на сайте Amuse в составе программного пакета Amuse 3.1. И если раньше для ее работы требовался графический ускоритель, что значительно ограничивало сферу использования, то теперь в приложении есть выбор на чем именно генерировать контент: на GPU или же на NPU.

Из-за того, что нейроблок всё чаще становится неотъемлемой частью актуальных процессоров AMD (и особенно их мобильных версий), локальное создание ИИ-изображений может стать весьма распространенным. Для примера, Марк Гечмен из PCWorld запустил модель на ноутбуке MSI Prestige A16 AI+ с процессором AMD Ryzen AI 9 365, у которого NPU может выдавать производительность до 50 TOPS. По его словам, генерация целевого изображения заняла 90 секунд — что все еще медленнее облачных сервисов. Но плюсом локального использования Amuse 3.1 является неограниченное количество генераций.

Также автор отметил, что если присмотреться к сгенерированному изображению, то можно увидеть явные признаки его цифрового создания. «Все будто создавалось не вручную» — объяснил он. Кроме этого, пока сгенерировать можно только квадратные изображения. Но ведь и свой жизненный путь на процессорах AMD платформа только начала. Интересно, на что она будет способна через несколько лет.