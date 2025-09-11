Новости Кино 11.09.2025 comment views icon

Сериал "Ведьмак" покажет "эпизод-мюзикл" с Лютиком в четвертом сезоне

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Netflix покаже "епізод-мюзикл" із Любистком у четвертому сезоні "Відьмака"

Довольно неожиданно, как для фэнтезийного шоу, один из восьми эпизодов четвертого сезона «Ведьмака» от Netflix превратили в мюзикл с Лютиком в главной роли.

Согласно Redanian Intelligence, речь идет об эпизоде с рыбной юшкой — одна из любимых фанами частей романа «Крещение огнем» Анджея Сапковского, где Геральт, Лютик, Мильва, Кахир и Регис в какой-то момент останавливаются, садятся и варят суп, тем самым переживая «момент сближения»

В сериале «Ведьмак» эта сцена будет удлиненной и наполненной различными формами экспозиции, где персонажи будут рассказывать свои предыстории, которые будут отображаться флешбеками. Один из таких будет существовать в форме мюзикла, где будет петь и танцевать не только Лютик, а все, включая Валдо Маркса, который тесно связан с прошлым барда. Возможно, мы наконец узнаем, почему они так не любят друг друга.

Netflix покаже "епізод-мюзикл" із Любистком у четвертому сезоні "Відьмака"
Генри Кавилл и Джои Бети в сериале «Ведьмак»

Сейчас четвертый сезон «Ведьмака» находится на стадии постпродакшена. Релиз на Netflix, по слухам, состоится уже в этом октябре и со всеми 8 эпизодами за раз. Ранее мы видели только один официальный взгляд на нового Геральта в исполнении Лиама Хемсворта и массу утечек из съемок с образом в канонической кожанке. Продюсеры ранее обещали «идеальный переход» к новому воплощению, который будет соответствовать «книжному канону».

Еще одна хорошая новость заключается в том, что сериал-спинофф «Крысы» — живой, и выйдет как полнометражный спецвыпуск. Тоже в 2025 году, но без точной даты релиза.

Сериал «Ведьмак» представил нового Весемира — актера «Колец власти» и «Гарри Поттера»

Популярные новости

arrow left
arrow right
Первые кадры сериала «Звездный путь: Академия Звездного флота» — таинственный злодей Пола Джаматти и первый за 120 лет набор кадетов
Кастинг сериала «Ведьмак» подтверждает Туссент в финальном сезоне
Марафон в мире "Офиса": сериал "Газета" выпустит 10 эпизодов за раз
Финальный эпизод "Декстер: Воскрешение" появился в сети — на русском языке
«Покрученный металл» вернется на Peacock 31 июля — трейлер 2-го сезона с Акселем, Калипсо и турниром
Джордж Мартин одобряет: «Супермен» виглядит великолепно, «Андор» стал изюминкой года»
"Это убийство, замаскированное под чудо": вышел первый трейлер детектива "Достать ножи 3"
Создатель "Достать ножи 3" раскрыл детали нового дела Бенуа Бланка: "Церковь — в центре сюжета, а все подозреваемые — прихожане"
Первые два сезона сериала «Гарри Поттер» получат по 6 эпизодов и съемки «однин за другим», Волан-де-Морта уже выбрали — СМИ
Сериал "Гарри Поттер" представил детей Уизли — первый взгляд на новую Джини и близнецов
Четвертый сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix осенью и с 8 эпизодами "за раз", — инсайдеры
Новый сериал Netflix с вайбами "Острых козырьков": историческая драма "Дом Гиннеса" получила первый трейлер
Космическая «Игра престолов»: на Apple TV+ стартовал третий сезон Sci-Fi сериала «Основание» с идеальными 100% от Rotten Tomatoes
Netflix впервые использовал ИИ в своем сериале — Sci-Fi хите 2025 года с 96% на Rotten Tomatoes
Сериал «Гарри Поттер» представил первый кадр с новым Хагридом
Официально: Софи Тернер сыграет Лару Крофт в сериале "Расхитительница гробниц"
Сериал "Чужой: Земля" побил рекорд франшизы самой высокой оценкой на Rotten Tomatoes
Сериал "Рыцарь семи королевств" будет выпускать по сезону в год — 2 и 3 снимут без перерывов в 2026 году
Идеальная замена "Игры в кальмара": вышел трейлер третьего сезона "Алисы в Пограничье"
Как "Офис", но без Майкла Скотта: вышел первый трейлер комедийного сериала "Газета"
Сериал "Ведьмак" от Netflix адаптирует один из самых смешных моментов из книг
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить