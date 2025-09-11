Сериал "Ведьмак" покажет "эпизод-мюзикл" с Лютиком в четвертом сезоне

Довольно неожиданно, как для фэнтезийного шоу, один из восьми эпизодов четвертого сезона «Ведьмака» от Netflix превратили в мюзикл с Лютиком в главной роли.

Согласно Redanian Intelligence, речь идет об эпизоде с рыбной юшкой — одна из любимых фанами частей романа «Крещение огнем» Анджея Сапковского, где Геральт, Лютик, Мильва, Кахир и Регис в какой-то момент останавливаются, садятся и варят суп, тем самым переживая «момент сближения»

В сериале «Ведьмак» эта сцена будет удлиненной и наполненной различными формами экспозиции, где персонажи будут рассказывать свои предыстории, которые будут отображаться флешбеками. Один из таких будет существовать в форме мюзикла, где будет петь и танцевать не только Лютик, а все, включая Валдо Маркса, который тесно связан с прошлым барда. Возможно, мы наконец узнаем, почему они так не любят друг друга.

Сейчас четвертый сезон «Ведьмака» находится на стадии постпродакшена. Релиз на Netflix, по слухам, состоится уже в этом октябре и со всеми 8 эпизодами за раз. Ранее мы видели только один официальный взгляд на нового Геральта в исполнении Лиама Хемсворта и массу утечек из съемок с образом в канонической кожанке. Продюсеры ранее обещали «идеальный переход» к новому воплощению, который будет соответствовать «книжному канону».

Еще одна хорошая новость заключается в том, что сериал-спинофф «Крысы» — живой, и выйдет как полнометражный спецвыпуск. Тоже в 2025 году, но без точной даты релиза.