Ghost of Yotei содержит секретный квест, который раскрывает судьбу Дзина Сакаи

В Ghost of Yotei нашелся скрытый побочный квест, который отвечает на главный вопрос фанатов Ghost of Tsushima: что случилось с Дзином Сакаем после событий оригинальной игры?

Далее в новости присутствуют спойлеры

Во время скрытого задания «Штормовой клинок» игроки находят вещи давно умершего воина. И постепенно становится понятно, что знакомые мелочи и конское седло принадлежали главному герою первой части Дзину. В конце квеста включается катсцена, которая объясняет его дальнейшую судьбу. Оказалось бывший самурай стал первым в мире шиноби, сбежал от сёгуна и отплыл на остров Эдзо — современный Хоккайдо, где и разворачиваются события Ghost of Yotei.

Однако узнать ответы на все вопросы невозможно. Неизвестно, чем именно он занимался на Эдзо, как погиб и кто построил безупречное надгробие с фирменным символом двух гор. Но даже без прямых ответов фанаты получают культовый меч, броню и маску Призрака теперь можно найти в новой игре.

Напомним, что Ghost of Yotei вышла 2 октября 2025 года, чуть позже Death Stranding 2, стартовавшей 26 июня. Как и оригинальная часть, тайтл является эксклюзивом для PS5 на старте. Учитывая выход Ghost of Tsushima на ПК в 2024 году вполне возможно, что и Ghost of Yotei со временем достанется ПК.

По сюжету мы играем за одинокую наемницу Ацу, которая мстит «Шестерке Йотей» — группе головорезов, убивших ее семью. Она пережила нападение и теперь планирует расправу, вычеркивая имена из своего списка в любом порядке. Это история о мести, но с большой свободой действий на огромной карте.

Источник: Games Radar