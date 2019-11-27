Спрос на бронированный пикап Tesla Cybertruck продолжает расти — взята планка 250 тыс. предзаказов





Глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter очередное обновление по предварительным заказам пикапа Cybertruck — их уже больше 250 тыс.!

250k — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2019

Напомним, Tesla начала прием предварительных заказов сразу после анонса, позволив потенциальным покупателям бронировать пикапы из высокопрочной стали всего за $100 (при бронировании седанов Model 3 в 2016 году залог составлял $1000). За два дня Tesla Cybertruck собрал более 146 тыс. предзаказов, причем 83% пришлось на более дорогие версии с двумя и тремя моторами (50/50), а на третий день был взят рубеж в 200 тыс. Теперь же стало известно о взятии планки в 250 тыс. оформленных предзаказов. Таким образом, менее чем за неделю Tesla собрала четверть миллиона заказов на Cybertruck. Для сравнения, за весь 2018 год было продано в общей сложности более 900 000 пикапов Ford линейки F. В это число входит и сверхпопулярная модель F-150, которую предсерийный Cybertruck «нечестно» перетянул на тросе.

И это при том, что серийное производство пикапов начнется только в конце 2021 года, а версий с тремя моторами — в конце 2022 года. К тому же, с большой вероятностью к моменту выхода на рынок дизайн Cybertruck заметно изменится, так как в нынешнем виде автомобиль не отвечает требованиям местного регулятора.

Как мы уже отмечали ранее, учитывая относительно невысокий залог, который, к тому же, является полностью возвратным, еще вопрос, какая часть заказов в итоге отсеется, а какая превратится в реальные продажи. Сама по себе ситуация весьма примечательная и вызывает неподдельный интерес. Учитывая темп роста заказов, можно с уверенностью говорить, что Tesla Cybertruck в итоге превзойдет Tesla Model 3 по объему предзаказов, но насколько далеко все зайдет, а еще интереснее — чем в итоге завершится вся эта история? Но в любом случае Илон Маск — настоящий гений маркетинга, а вот окажется ли Tesla Cybertruck в итоге невероятно успешным пикапом, узнаем через два года, когда (или если) Tesla наладит его производство.

Источник: Twitter