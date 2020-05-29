Глава AMD Лиза Су стала первой женщиной, возглавившей рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей по версии Associated Press





Генеральный директор AMD Лиза Су за последние несколько лет получила множество наград, поскольку она привела свою компанию от грани банкротства к лидирующим позициям в индексе S&P 500 в 2018 и в 2019 годах. Кроме того, она стала первой женщиной, которая возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний, ежегодно составляемый Associated Press.

В 2019 году Лиза Су получила различные выплаты и компенсации от AMD на сумму $58,5 млн. Благодаря столь щедрым выплатам она смогла обойти всех остальных (более 300) руководителей в рейтинге Associated Press. И это очень впечатляющий результат, если учитывать, что женщины занимают руководящие должности лишь в 5% компаний из S&P 500.

Рейтинг Associated Press составляется с рядом оговорок. Так, в него могут попасть только те руководители, которые проработали в компании не менее 2 финансовых лет. Это делается для того, чтобы учитывать «чистые» доходы – без влияния начальных стимулирующих выплат. Вместе с тем, под доходом руководителя подразумевается не только зарплата, но и другие выплаты, премии и компенсации со стороны компании, включая распределение акций.

Добавим, Лиза Су смогла занять первое место в рейтинге с существенным отрывом от ближайшего «конкурента». Вторую строчку рейтинга занял Дэвид Заслав из Discovery, который получил выплаты в сумме $45,8 млн. Среди других руководителей-женщин ближе всего к результатам Лизы Су смогла приблизиться глава Lockheed Martin Мэрилин А. Хьюсон с более чем 2-кратным отставанием – $24,4 млн.

Добавим, базовая зарплата Лизы Су составляет «всего» $1 млн. Но размер её всевозможных дополнительных выплат и компенсаций в 2019 году вырос на внушительные 338% по сравнению с предыдущим годом. В эти дополнительные выплаты вошли премия за эффективность в сумме $1,2 млн, вознаграждение в виде акций компании на сумму $53 млн и ещё дополнительные опционы на акции в сумме $3 млн. Вознаграждения в виде акция являются особенно привлекательными, учитывая рыночную динамику AMD. За время работы компании под руководством Лизы Су стоимость акций AMD возросла с $2,80 (в 2014 году, когда она вступила на должность) до $51,74 (на момент подготовки материала). Добавим, во время руководства Лизы Су стоимость акций AMD установила рекорд ($58,90 в феврале 2020 года) за всю 50-летнюю историю компании. Добавим, что нынешняя стоимость акций превышает предыдущий рекорд ($47,50), установленный в 2000 году.

Источник: tomshardware