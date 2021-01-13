Глава Intel Боб Свон покинет свой пост 15 февраля, его заменит бывший руководитель VMWare Пэт Гелсингер





Компания Intel объявила, что генеральный директор Intel Боб Свон уйдёт в отставку 15 февраля. Напомним, он стал генеральным директором в январе 2019 года после отставки предыдущего генерального директора Брайана Кржанича.

Совет директоров Intel назначил новым генеральным директором компании опытного руководителя VMWare Пэта Гелсингера. Он вступит в должность с 15 февраля. Гелсингер также присоединится к совету директоров Intel.

Отмечается, что кадровые перестановки в руководстве компании не связаны с финансовыми показателями Intel в 2020 году. Intel ожидает, что её выручка за четвёртый квартал 2020 года и прибыль на акцию превысят собственный предыдущий прогноз, опубликованный 22 октября 2020 года. Кроме того, компания добилась значительного прогресса в освоении 7-нм техпроцесса и планирует предоставить обновлённые данные вместе с публикацией финансового отчёта за четвёртый квартал и полный 2020 год. Соответствующая публикация намечена на 21 января.

Гелсингер является уважаемым руководителем и ветераном отрасли с более чем 40-летним опытом в области технологий и руководства, в том числе 30 лет – в Intel, где он начал свою карьеру.

Гелсингер занимал пост генерального директора VMware с 2012 года, где он способствовал трансформации компании в признанного мирового лидера в области облачной инфраструктуры, корпоративных мобильных решений и кибербезопасности, почти утроив годовой доход компании. До прихода в VMware Гелсингер был президентом и главным операционным директором EMC Information Infrastructure Products в EMC. До прихода в EMC он 30 лет проработал в Intel, став первым директором по технологиям компании и руководил созданием ключевых отраслевых технологий, таких как USB и Wi-Fi. Он был архитектором оригинального процессора 80486, руководил 14 различными микропроцессорными программами и играл ключевую роль в развитии семейств процессоров Core и Xeon.

Источник: videocardz