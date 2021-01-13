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Глава Intel Боб Свон покинет свой пост 15 февраля, его заменит бывший руководитель VMWare Пэт Гелсингер

Глава Intel Боб Свон покинет свой пост 15 февраля, его заменит бывший руководитель VMWare Пэт Гелсингер

Глава Intel Боб Свон покинет свой пост 15 февраля, его заменит бывший руководитель VMWare Пэт Гелсингер


Компания Intel объявила, что генеральный директор Intel Боб Свон уйдёт в отставку 15 февраля. Напомним, он стал генеральным директором в январе 2019 года после отставки предыдущего генерального директора Брайана Кржанича.

Совет директоров Intel назначил новым генеральным директором компании опытного руководителя VMWare Пэта Гелсингера. Он вступит в должность с 15 февраля. Гелсингер также присоединится к совету директоров Intel.

Отмечается, что кадровые перестановки в руководстве компании не связаны с финансовыми показателями Intel в 2020 году. Intel ожидает, что её выручка за четвёртый квартал 2020 года и прибыль на акцию превысят собственный предыдущий прогноз, опубликованный 22 октября 2020 года. Кроме того, компания добилась значительного прогресса в освоении 7-нм техпроцесса и планирует предоставить обновлённые данные вместе с публикацией финансового отчёта за четвёртый квартал и полный 2020 год. Соответствующая публикация намечена на 21 января.

Гелсингер является уважаемым руководителем и ветераном отрасли с более чем 40-летним опытом в области технологий и руководства, в том числе 30 лет – в Intel, где он начал свою карьеру.

Гелсингер занимал пост генерального директора VMware с 2012 года, где он способствовал трансформации компании в признанного мирового лидера в области облачной инфраструктуры, корпоративных мобильных решений и кибербезопасности, почти утроив годовой доход компании. До прихода в VMware Гелсингер был президентом и главным операционным директором EMC Information Infrastructure Products в EMC. До прихода в EMC он 30 лет проработал в Intel, став первым директором по технологиям компании и руководил созданием ключевых отраслевых технологий, таких как USB и Wi-Fi. Он был архитектором оригинального процессора 80486, руководил 14 различными микропроцессорными программами и играл ключевую роль в развитии семейств процессоров Core и Xeon.

Источник: videocardz

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