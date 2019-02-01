После семи месяцев поисков совет директоров Intel наконец выбрал нового гендиректора. Им стал бывший финансовый директор компании

Как известно, летом прошлого года ко всем испытаниям и трудностям, через которые сейчас проходит компания Intel, добавилась еще одна — корабль «синих» неожиданно остался без капитана. Брайан Кржанич, проработавший в должности гендиректора Intel боле пяти лет был моментально отправлен в отставку из-за сексуальной связи с подчиненной, что строго-настрого запрещено внутренними правилами Intel. И вот после семи месяцев поисков совет директоров Intel наконец определился c кандидатом на пост нового главы, которому предстоит выводить компанию из кризиса. Новый CEO Intel стал 58-летний Боб Свон. С 2016 года он занимал пост финансового директора Intel, а после отставки Кржанича был назначен временно исполняющим обязанности главы компании. Со вчерашнего дня Свон официально вступил в должность CEO Intel на постоянной основе, став седьмым генеральным директором Intel за всю ее 50-летнюю историю.

Как отмечает Reuters, Боб Свон является первым за всю историю Intel гендиректром, который никак не связан с проектированием и производством полупроводниковой продукции. Как сообщалось выше, Свон — финансист. Все предыдущие руководители были технарями и начинали свою карьеру на производстве. Плохо это или хорошо, время покажет.

До прихода в Intel в 2016 году Боб Свон проработал девять лет финансовым директором eBay, возглавлял финансовые отделы Electronic Data Systems и TRW, а также трудился на должности операционного директора сервиса по доставке продуктов на дом Webvan Group, который закрылся в 2001 году. Начинал же Свон свою карьеру в General Electric, которой он посвятил 15 лет своей жизни, работая на разных финансовых должностях.

По слухам, совет директоров Intel сразу хотел назначить Свона новым руководителем, но тот якобы не особо хотел брать на себя эту роль. Сообщается, что Свон, будучи и.о. гендиректора, вычерчивал свое имя из списка потенциальных кандидатов. Как было на самом деле мы наверняка не узнаем. В пресс-релизе, опубликованном на сайте Intel, Свон говорит, что был приятно удивлен предложением и очень рад возглавить «эту особую компанию».

Источник: Intel