Глава Intel: мы ответим AMD лучшими продуктами и окажем давление на NVIDIA в сфере GPU





Во время недавнего интервью генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер и финансовый директор Джордж Дэвис ответили на различные вопросы о текущей рыночной ситуации и планах компании. Среди прочего, задавались вопросы о AMD и NVIDIA и о том, как Intel планирует конкурировать с обеими компаниями в области центральных процессоров и графических процессоров.

С тех пор, как Пэт Гелсинджер занял место главного исполнительного директора Intel, компания анонсировала грандиозный (повторный) выход Intel на рынок дискретных игровых графических процессоров. Intel намерена конкурировать с AMD и NVIDIA на рынке высокопроизводительных вычислений со своими продуктами Xeon Scalable следующего поколения, а также с графическими процессорами Ponte Vecchio и Xe-HP Arctic Sound. Компания планирует стать очень конкурентоспособной в следующие 3-4 года, чтобы сохранить лидерство.

По словам Гелсинджера, был период, когда компания работала не очень хорошо и отставала от конкурента в лице AMD. Но теперь, с выходом продуктов Ice Lake, Sapphire Rapids, Diamond Rapids, для Intel наступает период, когда компания будет «очень конкурентоспособной», а через 3-4 года сможет удерживать устойчивое лидерство. Гелсинджер заявляет, что новые продукты будут «намного более конкурентоспособными, с большей ценовой динамикой, лучшим потенциалом доли рынка, лучшими значениями совокупной стоимости владения для облачных разработчиков».

Глава Intel также заявил о намерении компании конкурировать с NVIDIA на рынке архитектуры графических процессоров и впервые сможет оказать давление на NVIDIA.

В ответ на вопрос ведущего, «Будет ли для Intel момент Zen?» (имеется в виду выход очень успешной архитектуры AMD Zen, которая позволила буквально возродить процессорное направление компании), Пэт Гелсинджер заявил, что в его компании происходит «ряд вещей».

«Мы развёртываем гетерогенную архитектуру, являющуюся частью Alder Lake, где у нас есть большие и маленькие ядра, как вы знаете, у AMD есть только один тип. У нас будет более высокая производительность и более энергоэффективная версия ядра, довольно привлекательная, мы выложим наши основные векторные улучшения, у нас будет архитектура GPU, на которой мы начнем впервые действительно оказывать давление на NVIDIA.»

Вместе с тем, последние три архитектурных анонса, которые были сделаны на прошлой неделе, «вполне похожи на Zen». Кроме того, некоторые новшества всё ещё готовятся в лабораториях компании, и они позволят совершить «довольно драматический шаг вперёд».

Источник: videocardz