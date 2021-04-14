Глава Intel прокомментировал выход CPU NVIDIA Grace: «Мы играем в нападении, а не в защите»





Генеральный директор Intel отреагировал на недавний анонс процессоров NVIDIA Grace на базе архитектуры ARM, предназначенных для центров обработки данных и серверов по обслуживанию задач искусственного интеллекта. Пэт Гелсинджер заявляет, что когда дело доходит до процессоров, специализирующихся на обработке задач ИИ, у Intel есть отличное портфолио, и его компания является лидерами в этой области.

Сейчас Intel занимает доминирующую позицию на рынке серверных процессоров, на её долю приходится более 90% этого рынка, а остальная часть принадлежит AMD. Последние поколения серверных процессоров AMD оказались чрезвычайно конкурентоспособными, и ожидается, что компания сможет увеличить свою долю рынка. А теперь на этот рынок готов выйти новый игрок в лице NVIDIA. Её процессор Grace станет доступным для заказа в 2023 году, и компания обещает, что он обеспечит 10-кратный прирост производительности. Несмотря на то, что до выхода нового чипа ещё около двух лет, уже есть два клиента, согласных использовать серверные системы с процессорами NVIDIA Grace.

Тем не менее, глава Intel считает, что именно его компания является лидером рынка:

«На прошлой неделе мы анонсировали Ice Lake [новый микропроцессор для серверов], получив чрезвычайно положительный отклик. А в Ice Lake у нас есть экстраординарные дополнения для возможностей искусственного интеллекта. [NVIDIA] отвечает нам. Это не мы им отвечаем. Очевидно, что идея CPU с улучшенными возможностями искусственного интеллекта – это область, в которой Intel является решительным лидером».

Пэт Гелсинджер также добавляет, что в линейке продуктов его компании имеются решения компании Habana, которую она приобрела в 2019 году. Habana специализировалась на разработках в сфере ИИ. Кроме того, партнёрство с Amazon в сфере облачных решений является демонстрацией успеха компании в этой области.

«Таким образом, я бы сказал, что идея процессоров – это основа происхождения Intel. Сейчас мы вкладываем ИИ в них, и мы ожидаем, что это будет область, в которой мы находимся в нападении, а не в защите» — заявил Пэт Гелсинджер.

Отметим, после анонса узкоспециализированных процессоров Grace акции компании NVIDIA практически мгновенно выросли, а ценные бумаги Intel, напротив, упали в цене. Очевидно, появление нового конкурента там, откуда не ждали, и соответствующая реакция рынков и вынудили Пэта Гелсинджера делать такие бравурные заявления.

Источник: wccftech