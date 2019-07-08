Глава компании показал новый фитнес-браслет Honor Band 5, его могут представить уже через две недели

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Президент компании Honor Джордж Чжао (George Zhao) опубликовал в китайской соцсети Weibo изображение нового фитнес-браслета Honor Band 5 и даже рассказал несколько подробностей о возможностях новинки.

По его словам, вдобавок к типичным фитнес-функциям вроде подсчета шагов и определения пульса, новый Honor Band 5 также сможет измерять уровень кислорода в крови, обнаруживать усталость, вялость, головокружение и более качественно мониторить качество сна.

Судя по фотографии, дизайн новинки останется практически неизменным — мы можем видеть ту же характерную форму, цветной AMOLED-экран и круглую сенсорную кнопку.

Предыдущая версия браслета Honor Band 4 была представлена в сентябре прошлого года одновременно со смартфоном Honor 8X. Анонс смартфона Honor 9X назначен на 23 июля 2019 года, так что скорее всего Band 5 будет представлен одновременно с этой новинкой.

Напомним, что основной конкурент Mi Smart Band 4 был представлен 11 июня 2019 года (и у нас уже вышел его обзор), он уже продается в Украине.

Источник: GSMarena