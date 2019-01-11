Новости
Глава NVIDIA заявил, что закон Мура мертв
14

Глава NVIDIA заявил, что закон Мура мертв

Глава NVIDIA заявил, что закон Мура мертв

Вчера мы рассказывали, что глава NVIDIA Дженсен Хуанг достаточно резко высказался в сторону AMD, когда комментировал анонс нового флагмана «красных» Radeon VII с 7-нм GPU Vega II. Но вот сейчас стало известно, что это было далеко не единственное интересное заявление от лидера  калифорнийского чипмейкера.

Во время пресс-конференции на CES 2019 глава NVIDIA снова повторил, что закон Мура давно утратил свою актуальность. Каждый раз, когда количество транзисторов в микросхеме удваивалось, производительность улучшалась. Самые современные чипы, которые в настоящее время производятся такими компаниями, как Samsung и TSMC, используют 7-нм техпроцесс. Хуанг сказал, что с 10-кратного увеличения за каждые 5 лет мы теперь имеем 2-кратное за 10 лет. Затраты и сложность постоянного размещения большего количества транзисторов на малой площади затрудняют прогнозирование удвоения производительности чипа на постоянной основе.

«Согласно закону Мура, количество транзисторов должно увеличиваться в 10 раз каждые 5 лет и в 100 раз каждые 10 лет. Сейчас прирост составляет всего несколько процентов в год. Удвоение возможно только через каждые 10 лет… Поэтому закон Мура больше не работает», сказал Дженсен Хуан.

Аналитик Патрик Мурхед (Patrick Moorhead) из Moor Insights & Strategy согласен с тем, что закон Мура по своему определению больше не отвечает действительности, но отмечает, что существуют другие варианты повышения производительности устройств, основанные на этом законе. К ним он относит достижения в области программного обеспечения и новые способы компоновки чипов. Стоит также отметить, что и сам Гордон Мур в 2007 году заявил, что его правило скоро перестанет действовать.

Источник: Phonearena

  • В 1965 году один из основателей компании Intel Гордон Мур поделился наблюдением, согласно которому количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждый год. Это наблюдение впоследствии стало законом Мура, а в 1975 году автор внёс в него коррективы. Тогда Мур сказал, что число транзисторов будет удваиваться каждый год до 1980 года, после чего удвоение будет происходить через год. Аппаратные улучшения и инновации в IT-индустрии всегда зависели от действия этого закона.
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить