Глава NVIDIA заявил, что закон Мура мертв

Вчера мы рассказывали, что глава NVIDIA Дженсен Хуанг достаточно резко высказался в сторону AMD, когда комментировал анонс нового флагмана «красных» Radeon VII с 7-нм GPU Vega II. Но вот сейчас стало известно, что это было далеко не единственное интересное заявление от лидера калифорнийского чипмейкера.

Во время пресс-конференции на CES 2019 глава NVIDIA снова повторил, что закон Мура давно утратил свою актуальность. Каждый раз, когда количество транзисторов в микросхеме удваивалось, производительность улучшалась. Самые современные чипы, которые в настоящее время производятся такими компаниями, как Samsung и TSMC, используют 7-нм техпроцесс. Хуанг сказал, что с 10-кратного увеличения за каждые 5 лет мы теперь имеем 2-кратное за 10 лет. Затраты и сложность постоянного размещения большего количества транзисторов на малой площади затрудняют прогнозирование удвоения производительности чипа на постоянной основе.

«Согласно закону Мура, количество транзисторов должно увеличиваться в 10 раз каждые 5 лет и в 100 раз каждые 10 лет. Сейчас прирост составляет всего несколько процентов в год. Удвоение возможно только через каждые 10 лет… Поэтому закон Мура больше не работает», – сказал Дженсен Хуан.

Аналитик Патрик Мурхед (Patrick Moorhead) из Moor Insights & Strategy согласен с тем, что закон Мура по своему определению больше не отвечает действительности, но отмечает, что существуют другие варианты повышения производительности устройств, основанные на этом законе. К ним он относит достижения в области программного обеспечения и новые способы компоновки чипов. Стоит также отметить, что и сам Гордон Мур в 2007 году заявил, что его правило скоро перестанет действовать.

Источник: Phonearena