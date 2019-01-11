Глава NVIDIA заявил, что закон Мура мертв
Вчера мы рассказывали, что глава NVIDIA Дженсен Хуанг достаточно резко высказался в сторону AMD, когда комментировал анонс нового флагмана «красных» Radeon VII с 7-нм GPU Vega II. Но вот сейчас стало известно, что это было далеко не единственное интересное заявление от лидера калифорнийского чипмейкера.
Во время пресс-конференции на CES 2019 глава NVIDIA снова повторил, что закон Мура давно утратил свою актуальность. Каждый раз, когда количество транзисторов в микросхеме удваивалось, производительность улучшалась. Самые современные чипы, которые в настоящее время производятся такими компаниями, как Samsung и TSMC, используют 7-нм техпроцесс. Хуанг сказал, что с 10-кратного увеличения за каждые 5 лет мы теперь имеем 2-кратное за 10 лет. Затраты и сложность постоянного размещения большего количества транзисторов на малой площади затрудняют прогнозирование удвоения производительности чипа на постоянной основе.
«Согласно закону Мура, количество транзисторов должно увеличиваться в 10 раз каждые 5 лет и в 100 раз каждые 10 лет. Сейчас прирост составляет всего несколько процентов в год. Удвоение возможно только через каждые 10 лет… Поэтому закон Мура больше не работает», – сказал Дженсен Хуан.
Аналитик Патрик Мурхед (Patrick Moorhead) из Moor Insights & Strategy согласен с тем, что закон Мура по своему определению больше не отвечает действительности, но отмечает, что существуют другие варианты повышения производительности устройств, основанные на этом законе. К ним он относит достижения в области программного обеспечения и новые способы компоновки чипов. Стоит также отметить, что и сам Гордон Мур в 2007 году заявил, что его правило скоро перестанет действовать.
Источник: Phonearena
- В 1965 году один из основателей компании Intel Гордон Мур поделился наблюдением, согласно которому количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждый год. Это наблюдение впоследствии стало законом Мура, а в 1975 году автор внёс в него коррективы. Тогда Мур сказал, что число транзисторов будет удваиваться каждый год до 1980 года, после чего удвоение будет происходить через год. Аппаратные улучшения и инновации в IT-индустрии всегда зависели от действия этого закона.