Глава NVIDIA о новой видеокарте AMD: «Производительность никакая и в ней нет ничего нового»

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Представляя вчера вечером новую флагманскую видеокарту Radeon VII с 7-нм GPU Vega II, AMD ясно дала понять, что новинка призвана конкурировать с актуальным флагманом «зеленых» GeForce RTX 2080. Более того, «красные» даже заявили о превосходстве своего решения в играх с API Vulkan. Вскоре после мероприятия глава NVIDIA Дженсен Хуанг прокомментировал анонс AMD Radeon VII, назвав его «разочаровывающим».

«Это совсем не впечатляет. Производительность никакая и в ней нет ничего нового. Нет ни трассировки лучей, ни искусственного интеллекта. 7-нм техпроцесс и память HBM едва ли помогут ей составить какую-либо конкуренцию RTX 2080. Если мы включим DLSS, мы сокрушим ее. Включим трассировку лучей – получим тот же результат», —цитирует главу NVIDIA источник.

В целом вызывает удивление столь эмоциональная реакция главы «зеленых», ведь если все настолько печально с Radeon VII, то ответ вполне мог быть сдержаннее.

Реакция со стороны AMD на столь резкий комментарий главы заядлого конкурента не заставила себя долго ждать. Исполнительный директор AMD Лиза Су, которая, кстати, приходится двоюродной племянницей, Дженсену Хуангу дала следующим ответ:

«Осмелюсь предположить, что он (Хуанг) ее (новую видеокарту) еще даже не видел. На сегодня она (трассировка лучей) не несет пользы для потребителей, поскольку остальные части экосистемы еще не готовы. Я думаю, что к тому времени, когда мы сможем больше рассказать о трассировке лучей, выгода для потребителей будет гораздо очевиднее».

Справедливости ради стоит отметить что ситуация с трассировкой лучей и сглаживанием DLSS довольно неоднозначная. Пока что разработчики видеоигр не особо спешат активно использовать эти технологии в новых проектах.

В заключение отметим, что глава NVIDIA прошелся не только по Radeon VII, но и также раскритиковал технологию Adaptive-Sync (бывшая AMD FreeSync).

«Не было никаких доказательств того, что она (FreeSync) работает. Как вы знаете, это мы изобрели область адаптивной синхронизации. И правда в том, что большинство FreeSync-мониторов не работает. Они не работают даже с графическими картами AMD», — заключил Дженсен Хуанг.

С учетом того, что буквально на днях NVIDIA анонсировала добавление поддержки Adaptive-Sync в свои адаптеры, это заявление выглядит весьма занимательно.

Источник: pcworld