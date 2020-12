Глава Xiaomi подтвердил, что в коробках с будущими флагманами Mi 11 больше не будет адаптеров питания. Ранее компания высмеивала Apple за это решение

Пару лет назад компания Apple отказалась от разъема 3,5 мм (это произошло с выпуском iPhone 7 в 2016 году), после чего крупнейшие производители Android, предварительно высмеяв решение купертиновского гиганта, последовали ее примеру. Теперь же, похоже, история повторяется с сокращением комплекта поставки.

С осени 2020 года Apple, как известно, перестала комплектовать свои смартфоны (iPhone 12, 12 Pro, 11, SE (2020) и XR) адаптерами питания и проводными наушниками. Перед этим компания убрала адаптер питания из стандартного комплекта поставки новых часов Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE (а также Apple Watch Series 3 и Apple Watch Nike новых партий). Исключение сделали только для более дорогих часов Watch Edition и Watch Hermès. Эти решения компания приняла из соображений экологичности (для сокращения электронных отходов) и сохранения ресурсов.

Все указывает на то, что компания Samsung по примеру Apple решила убрать зарядный блок и проводные наушники из стандартного комплекта поставки Galaxy S21, чей анонс ожидается 14 января. И вот сейчас стало известно, что в коробках с флагманскими смартфонами Xiaomi Mi 11 тоже не будет адаптеров питания (и наушников, вероятно, тоже). Соответствующее объявление сделал сам генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на своей страничке в китайской соцсети Weibo. Что забавно, в качестве причины глава Xiaomi назвал вовсе не стремление снизить цену устройства, а заботу о природе.

Пикантности ситуации придает тот факт, что ранее Xiaomi не преминула возможностью высмеять Apple из-за отсутствия в коробках ее смартфонов наушников и адаптера питания.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX

— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020