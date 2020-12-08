Galaxy S21 сертифицирован в Бразилии — адаптера зарядки и наушников в коробке не будет

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Неофициальный рендер серии Galaxy S21 от LetsGoDigital

Как сообщает португальский веб-сайт TecnoBlog, флагманские смартфоны Samsung серии Galaxy S21 (Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra), чей анонс ожидается во второй половине января 2021 года, прошли сертификацию в Бразилии. И документация бразильского регулятора Anatel подтверждает тот факт, что Samsung решила убрать зарядный блок и проводные наушники из стандартного комплекта поставки Galaxy S21.

По большому счету новая информация подтверждает циркулировавшие с июля слухи, что южнокорейский гигант по примеру Apple уберет адаптер зарядки и наушники из комплекта поставки будущих смартфонов Galaxy S21. Таким образом, теперь можно особо не сомневаться, что в коробках Galaxy S21 не будет ни адаптера питания, ни наушников.

Пикантности ситуации придает тот факт, что на презентации iPhone 12 компания Samsung не преминула возможностью высмеять Apple из-за отсутствия в коробках ее смартфонов наушников и адаптера питания. Но сообщения с этими насмешками больше недоступны, впрочем, скриншоты остались.

В свое время Samsung точно так же высмеивала Apple за отказ от разъема 3,5 мм в iPhone, а затем незаметно удалила все насмешливые ролики.

С осени 2020 года Apple, как известно, больше не комплектует свои смартфоны (iPhone 12, 12 Pro, 11, SE (2020) и XR) адаптерами питания и проводными наушниками. Перед этим компания убрала адаптер питания из стандартного комплекта поставки новых часов Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE (а также Apple Watch Series 3 и Apple Watch Nike новых партий). Исключение сделали только для более дорогих часов Watch Edition и Watch Hermès. Эти решения компания приняла из соображений экологичности (для сокращения электронных отходов) и сохранения ресурсов.

Что интересно, не так давно именно бразильские власти выступили с инициативой, призванной обязать Apple вернуть зарядные устройства в комплект поставки iPhone.