Глобальной версии Redmi Note 7 Pro не будет, смартфон останется эксклюзивом для Индии и Китая

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Сегодня вечером за полчаса до презентации Apple (в 18:30 по киевскому времени) в Киеве состоится долгожданная украинская премьера бюджетного смартфона Redmi Note 7 и, вероятно, после этой новости число желающих приобрести эту модель значительно увеличится. Как стало известно, представленная недавно сначала в Индии, а затем и в Китае модель Redmi Note 7 Pro, не выйдет больше нигде, кроме двух упомянутых рынков. Эту неутешительную для многих поклонников бренда сообщил глава подразделения Xiaomi в Юго-Восточной Азии Джон Чен.

Решение оставить модель Redmi Note 7 Pro эксклюзивом для рынков Китая и Индии, как отметил топ-менеджер, обусловлено продуктовой стратегией Redmi. Таким образом, глобального релиза Redmi Note 7 Pro можно не ждать. Да, остается вариант заказать Redmi Note 7 Pro из Китая, но, вероятнее всего, глобальной версии фирменной прошивки MIUI (Global ROM) для Redmi Note 7 Pro не будет, только китайская, либо сторонняя со всеми вытекающими особенностями.

Напомним, Redmi Note 7 Pro отличается от базовой Note 7 более производительной платформой Snapdragon 675, 48-Мп сенсором Sony IMX586 в главном модуле сдвоенной основной камеры, увеличенным объемом встроенной флэш-памяти (128 ГБ) и гидрофобным покрытием P2i.

Остается добавить, что первая ограниченная партия Redmi Note 7 должна поступить в продажу в Украине уже завтра по сниженной цене в 5555 грн за версию 4/64 ГБ.

Источник: GSM Arena