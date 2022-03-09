Glovo возобновил работу сервиса в 19 городах Украины с помощью 660 курьеров (доход передается на помощь ВСУ)

Компания Glovo за прошлую неделю восстановила работу сервиса в 19 городах Украины. На сегодняшний день на платформе уже 660 активных курьеров. Весь операционный доход компания продолжает передавать в помощь ВСУ.

Также были собраны и доставлены необходимые вещи в гуманитарный центр во Львове. Вместе с партнером KFC курьеры Glovo регулярно доставляли еду сотрудникам Дарницкой ТЭЦ, а из Чачапури обеспечивали обедами больницы в Киеве.

Запущен баббл «Помоги Украине!» в Украине, Румынии, Молдове, Грузии, которым уже воспользовались более 800 раз и задонатили более 10 тысяч евро.

Glovo поддерживал наших защитников по территориальной обороне в Киеве, Харькове, Львове, передавая павербанки, медикаменты и теплую одежду.

Продуктами из супермаркетов и Glovo Express обеспечивали больницы, учреждения для пожилых людей, пожилых городов и многодетные семьи.

Создали координационный центр для курьеров-волонтеров, помогающих с доставкой людям в Киеве, Харькове, Чернигове, Николаеве, Сумах – городах, где сервис Glovo еще не возобновил работу.