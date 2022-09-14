God of War Ragnarok, Tekken 8, Like a Dragon: Ishin! и другие анонсы презентации Sony

Компания Sony провела сентябрьское мероприятие PlayStation State of Play, во время которого поделилась новостями и трейлерами грядущих игр. Рассмотрим наиболее интересные трейлеры и анонсы с этого события.

God of War: Ragnarok

Sony показала новый трейлер God of War: Ragnarok, который дал несколько намёков на сюжет игры и продемонстрировал новые мистические миры. Также Sony представила контроллер DualSense в стиле Ragnarok. Контроллер и сама игра выйдут 9 ноября.

Tekken 8

Sony продемонстрировала первый трейлер файтинга Tekken 8. Кацухиро Харада из Bandai Namco отметил, что это не был предварительно отрендеренный фильм. Tekken 8 выйдет на PS5, Xbox Series X / S и ПК, но дата выхода не уточняется.

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Like a Dragon: Ishin!

Sega работает над Like a Dragon: Ishin! Это игра на самурайскую тематику, представляющая собой ремейк Ryu ga Gotoku Ishin!, вышедшей в 2014 году на PS3 и PS4, но только в Японии. Новый проект ожидается в феврале 2023 года для PS5 и PS4.

Цифровые коллекционные предметы

Дополнительно Sony показала цифровые коллекционные предметы (не NFT), которые можно заработать в рамках новой программы PlayStation Stars. Например, это может быть виртуальная копия консоли PS3 или сцена из Ape Escape 2. Пользователи смогут демонстрировать предметы коллекционирования в приложении PlayStation или в своем профиле PSN. Запуск программы в странах Азии должен состояться в конце этого месяца, а в США и Европе – «позже».

Rise of the Ronin

Sony и Team Ninja совместно работают над новой игрой Rise of the Ronin. Её события разворачиваются в конце 19 века. Игроку предстоит взять на себя роль ронина, который является «воином, не привязанным к хозяину и свободным делать собственный выбор». Игра Rise of the Ronin выйдет в 2024 году как эксклюзив для консоли PS5.

Новые игры для PSVR2

Sony продемонстрировала две новые игры для PSVR2: Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition и Demeo (настольная игра в фэнтезийной тематике). Обе игры дебютируют в следующем году.

Эксклюзивный контент в Hogwarts Legacy

Sony выпустила короткий трейлер Hogwarts Legacy и сообщила, что версия игры для PlayStation предоставит доступ к эксклюзивному квесту под названием The Haunted Hogsmeade Shop. Квест будет эксклюзивным в течение одного года. Игра Hogwarts Legacy после очередного переноса выйдет 10 февраля 2023.

Источник: The Verge