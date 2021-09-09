Google добавит в Gmail голосовые звонки и групповые чаты Spaces

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Google продолжает надругаться переделывать почтовик Gmail в коммуникационный хаб, и в рамках нового витка эволюции мобильный клиент претерпел очередной редизайн и обзавелся поддержкой голосовых звонков — через Google Meet.

Как только Google выпустит обновление Gmail, активирующую функцию звонков через Google Meet, пользователи смогут совершать звонки прямо из почтового клиента, подобно тому, как они делают это сейчас посредством VoIP-сервисов (за исключением возможности присоединяться к конференциям Google Meet). Google обещает, что отдельное приложение Meet в будущем тоже получит возможность совершать персональные звонки, а не только проводить групповые встречи, как сейчас.

В рамках редизайна вместе с голосовыми звонками в Gmail добавят групповые чаты Spaces — эволюция уже знакомых Rooms. Групповые чаты Spaces, по сути, являются ответом Google на конкурирующие службы Slack и Discord.

Как отмечает The Verge, текущие перемены отчетливо демонстрируют важность Gmail для внедрения более крупных изменений, связанных с Google Workspace. Поисковый гигант особо никогда не стеснялся использовать популярность Gmail для продвижения других своих сервисов. С этим обновлением Gmail становится аналогом Microsoft Outlook. Это центральный узел для множества коммуникационных сервисов. Если Outlook объединяет в себе почту, календарь и контакты, то Gmail стал центральным хабом для электронной почты, личных и групповых чатов, видеоконференций и звонков. Электронная почта Gmail — это всего лишь одна вкладка в группе из четырех, рядом с Chat, Spaces и Meet.

Напомним, в 2020 году Google вверила вице-президенту Хавьеру Солтеру направление коммуникационных продуктов, чтобы тот навел порядок. И с тех пор Google активно занимается упорядочиванием мессенджеров и коммуникационных сервисов. Классический мессенджер Hangouts заменили на Google Chat, а Google Meet сейчас потихоньку вытесняет Duo.

Редизайн Gmail в ближайшие недели станет доступен корпоративным клиентам, а затем распространиться на рядовых пользователей бесплатного Gmail. Google подчеркивает, что при желании пользователи смогут скрыть ненужные вкладки.