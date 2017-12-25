Google переманивает у Apple инженеров для разработки собственных мобильных чипов

Судя по всему, компания Google находится на раннем этапе разработки линейки своих собственных мобильных процессоров, которые могут использоваться в будущих моделях смартфонов Pixel и в других мобильных устройствах.

Для работы над проектом по созданию собственных чипов компания привлекла к сотрудничеству соответствующего эксперта Джона Бруно, который ранее работал в Apple. Там он отвечал за работу группы анализа конкурирующих продуктов. Фактически, эта команда должна была заниматься сравнением различных чипов и убеждаться, что продукты Apple превосходят решения конкурентов. До прихода в Apple Бруно работал в AMD в качестве главного инженера, где занимался разработкой линейки чипов Fusion. Также он отвечал за дизайн чипов в ATI.

В настоящее время Джон Бруно числится на должности системного конструктора в Google. Он является одним из инженеров, которые покинули Apple, чтобы перейти на работу к поисковому гиганту. Среди них упоминается Ману Гулати, который работал над чипами линейки Apple A, используемыми в составе iPhone, iPad и iPod touch.

Источник: phonearena